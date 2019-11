Pays-Bas : attaque au couteau dans une rue commerçante de La Haye

Selon la police, le suspect a pris la fuite à la suite de l'attaque qui s'est produite à l'intérieur d'un grand magasin sur l'avenue commerçante du quartier Grote Marktstraat, vendredi soir, au centre-ville de La Haye.

La police néerlandaise n'a pas donné de détail sur l'état de santé des trois blessés, mais a précisé en soirée qu'il s'agissait de mineurs. Elle avait initialement indiquer rechercher un homme âgé de 40 à 50 ans, avant de se raviser.

Selon les médias néerlandais, les victimes ont été précisément ciblées et la piste terroriste a été écartée, mais la police se refusait à toute conclusion, quelques heures après une autre attaque au couteau qualifiée de terroriste à Londres qui a faitdeux morts et trois blessés, et au cours de laquelle le suspect a été tué.

Trois personnes ont été blessées dans l'attaque. Photo : Associated Press / Phil Nijhuis

J'ai vu deux filles hurler et s'enfuir en courant. Un homme s'est enfui. Il a sauté très athlétiquement par-dessus les bancs pour s'enfuir. Il ressemblait à un guépard , a déclaré un témoin à la chaîne de télévision NOS.

La police de La Haye demande sur son compte Twitter aux personnes qui ont été témoins de l'événement de leur faire parvenir toutes informations pertinentes, photos ou vidéos de l'attaque et/ou du suspect.

Des images sur les médias sociaux ont montré les services d'urgence sur les lieux, au milieu d'une foule d'acheteurs du Vendredi fou.

Des dizaines de policiers ratissent le centre-ville de La Haye où un vaste périmètre a été fermé à la circulation.

L'attaque s'est produite dans la ville de La Haye, aux Pays-Bas, au sud-ouest d'Amsterdam. Photo : Radio-Canada

Lundi, la police néerlandaise avait annoncé l'arrestation de deux hommes soupçonnés de préparer une attaque terroriste aux Pays-Bas à la fin de l'année avec des ceintures d'explosifs et une voiture piégée.