Lourdes pertes pour les agriculteurs de la Nouvelle-Écosse en 2018

Les pertes des agriculteurs de la province se sont élevées à 40 millions de dollars en 2018. En 2017, ils avaient collectivement perdu 16,5 millions de dollars.

Bien que leurs revenus aient augmenté de 6 millions pour atteindre 573 millions de dollars en 2018, les dépenses ont bondi. Elles sont passées de 517 millions de dollars en 2017 à 545 millions de dollars en 2018, une hausse de 28 millions de dollars.

Les pertes ont particulièrement touché les agriculteurs de fruits, qui ont connu une période de gel tardif. Photo : CBC

Un gel tardif survenu en juin 2018 a porté un dur coup aux producteurs de fruits en particulier, et plusieurs d’entre eux n’ont jamais pu rattraper ce faux départ. Les vignobles et les plantations de sapins destinés à la vente de Noël ont aussi été sérieusement touchés.

Les gouvernements fédéral et provincial avaient annoncé un soutien financier au secteur agricole à la suite de cet événement météorologique.

Les agriculteurs néo-écossais ne sont pas les seuls dans les Maritimes à avoir éprouvé des difficultés l’année dernière. À l’Île-du-Prince-Édouard, les profits ont chuté de 60 % en 2018 comparativement à 2017.

Dans l’ensemble du Canada, les bénéfices nets des agriculteurs se sont chiffrés à 3,6 milliards de dollars, en baisse de 56 % comparativement à 2017.

Victor Oulton, le président de la Fédération de l’agriculture de la Nouvelle-Écosse et propriétaire d’une ferme familiale dans le comté de Hants, s’attend à une autre mauvaise année en 2019. Il n’y a pas eu de période de gel inusitée, mais un printemps froid et humide est venu contrecarrer les plans de plusieurs agriculteurs, dit-il. L’ensemencement s’est fait de deux à quatre semaines plus tard que d’habitude chez certains.