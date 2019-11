Un an à l'étranger pour visiter chaque équipe de la NBA

La famille Largeron de Biarritz, en France, a décidé de vivre sa passion du basketball à fond au cours d'une année à l'étranger. Jean-Jacques Largeron, sa femme Stéphanie et leurs trois enfants — Esteban, 12 ans, Jehann, 10 ans, et Elan qui aura 3 ans en décembre — ont ainsi entrepris un périple à travers l’Amérique du Nord. Leur défi? Visiter chacune des 30 équipes de la NBA, dont les Raptors à Toronto.

Depuis le 18 octobre dernier, la charmante bande française voyage à bord d’une caravane motorisée louée pour toute la saison. De leur propre aveu, c’est un rêve qui se réalise.

L'aventure de la famille a attiré l'attention de bien des joueurs francophones, dont le Montréalais Chris Boucher qui a pris le temps de discuter avec eux lors de l'entraînement matinal. Photo : Courtoisie de la famille Largeron

Nous, on est encore des enfants , estime Esteban, le plus vieux des trois garçons du couple. Du coup, papa le vit en tant que rêve d’enfant alors que nous, on le vit en tant que rêve, tout simplement , rajoute-t-il, sourire en coin.

L’idée de quitter la France pour vivre au rythme de la saison de la NBA a mis du temps à se matérialiser. Un voyage à New York en novembre 2017 alors que le petit dernier, Elan, avait un peu moins d’un an a donné le coup d’envoi à la planification du périple. Ça a été un peu le déclic de ce projet , reconnaît Stéphanie.

La famille a beaucoup apprécié son expérience à Toronto. Ils ont assisté au match entre les Raptors et les Knicks de New York. Photo : Radio-Canada / Raphaël Guillemette

De voir toutes les étoiles qu’il pouvait y avoir dans les yeux de mes enfants lors d’un match de la NBA et dans une salle telle que le Madison Square Garden, qui plus est , c’est ce qui a confirmé le futur départ de la famille pour le continent de l’autre côté de l’Atlantique, confie Jean-Jacques.

Je pense qu’à part papa, personne y avait pensé de toute façon! Esteban Largeron, 12 ans

Le superfan des Raptors, Nav Bhatia, a lui-même interpellé la famille. Photo : Radio-Canada / Raphaël Guillemette

La famille partage ses découvertes sur les réseaux sociaux avec l’appui d’amis populaires sur la toile comme Valentin Turgot de la chaîne spécialisée Hoopsidia. Plus de 8000 personnes sont abonnées à leur compte Instagram, « NBA en famille ».

On apprend vraiment sur le tas. Même pour les publications, des fois on nous dit "Ah, mais ta photo, elle n’est pas jolie!" Oui, mais on s’en fout, elle est naturelle , rigole Stéphanie.

Chacun leur tour, les enfants de la famille Largeron ont pu essayer la bague de championnat que les Raptors ont remise au superfan Nav Bhatia. Photo : Radio-Canada / Raphaël Guillemette

Propriétaire d’un bar à un jet de pierre de l’Espagne, le couple n’a jamais eu l’ambition de faire fureur sur les réseaux sociaux. Je crois que ça se voit dans nos vidéos, déjà! , renchérit celle qui s’occupe également du montage de leurs vidéos partagées sur YouTube.

La famille a vendu une entreprise de chauffage il y a trois ans. Elle s’appuie surtout sur la location de sa résidence à Biarritz pour couvrir ses dépenses comme la location de la caravane. Sauf pour les places en salles, c’est plutôt onéreux et ça, ce sont des économies que nous avons faites au fil du temps , précise Jean-Jacques.

La famille ne refuse aucune invitation. Lise Huret et son compagnon Julien, qui ont des amis en commun, les ont ainsi invités à dîner dans leur appartement de Toronto. Photo : Radio-Canada / Raphaël Guillemette

Enfin, papa dit qu’on va la réaliser [la chance de faire ce voyage] quand on sera plus grand. Je trouve que je le réalise quand même beaucoup, quoi. C’est vraiment énorme! Esteban Largeron, 12 ans

Toronto, pour le moment, reste l’étape pour nous la plus pleine d’émotions, la plus intense à tous les niveaux , lance Jean-Jacques. On note toutes les villes et j’ai commencé à entendre des notes qui se rapprochent beaucoup de la perfection!

L'aventure permet aussi à la famille de visiter les grandes villes des États-Unis, en plus de Toronto. Chaque occasion est bonne pour jouer les touristes. Photo : Courtoisie de la famille Largeron

La famille a pris la route pour Boston en évitant les autoroutes pour voir les paysages et la campagne. Elle passera ensuite par New York pour y rencontrer notamment Frank Ntilikina, la vedette française des Knicks.