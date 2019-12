Devenez propriétaire d’une Zamboni pour une bonne cause

La Zamboni qui a nettoyé la glace pendant plus de 17 ans, durant les matchs des Oilers d’Edmonton à domicile, est de nouveau en vente par le biais du site web Kijiji pour la modique somme de 35 000 $. Les fonds amassés serviront à financer, entre autres, les activités de l’organisme Rink of Dreams Society, dans lequel Wilf Brooks, l’actuel propriétaire de la surfaceuse de glace, est engagé en tant que bénévole.

Ce modèle classique de surfaceuse date de 1996 et a servi principalement à entretenir la glace de la place Rexall d’Edmonton, anciennement le Colisée Northlands, pendant les matchs de la Ligue nationale de hockey (LNH). La machine a nettoyé sa dernière glace professionnelle le 6 avril 2016, dans un match opposant les Oilers d’Edmonton aux Canucks de Vancouver.

Nous espérons la vendre à quelqu'un ou à une communauté qui trouve nostalgique d'utiliser une de ces [vieilles] Zambonis. Wilf Brooks, propriétaire

Wilf Brooks a acheté la surfaceuse de glace de l’entreprise Northlands, alors que celle-ci remplaçait certains de ses équipements en 2016. L’achat a été financé par l’organisme Rink of Dreams Society, qui aide la communauté à collecter des fonds, à construire et à rénover des patinoires de hockey à travers la province.

Les profits de la vente seront répartis entre les organismes The Rink of Dreams et Sport Central, un autre organisme à but non lucratif, en partie créé par Wilf Brooks. Cet organisme a pour mission de fournir de l'équipement à des milliers d'enfants.

Si la Zamboni ne trouve pas preneur, Wilf Brooks n'est pas inquiet. Nous voulons évidemment la vendre, mais il y a une partie de moi qui la voit encore rouler dans les rues d’Edmonton avec une célébrité à bord pour ramasser des fonds pour Sports Central. Si cela devait arriver, je suis tout ouïe.

Avec les informations de Min Dhariwal