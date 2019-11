Des moisissures forcent la suspension des activités au Club Rikigym

C'est en soulevant les tapis afin d'effectuer des travaux d'entretien qu'un employé de la Ville de Rimouski a constaté ce qui semblait être de la moisissure.

En levant les tapis, il y avait de l'humidité. Ç'a été soulevé par un de nos employés, alors on s'est rendus sur place. [...] On a fait valider tout ça et selon les compagnies spécialisées, il y avait présence d'un début de moisissures , explique le directeur du Service génie-travaux publics de la Ville de Rimouski, Patrick Caron.

Les Tennis de Rimouski accueillent les activités de Rikigym. Photo : Radio-Canada

La Ville de Rimouski est actuellement propriétaire des Tennis de Rimouski.

Préventivement, on a demandé à Rikigym de stopper ses activités et on a embarqué des entreprises spécialisées pour corriger la situation. Patrick Caron, directeur du Service génie-travaux publics de la Ville de Rimouski

Patrick Caron précise que deux zones totalisant un peu moins de deux mètres carrés sont touchées.

Avant le Marché des Saveurs, [les entrepreneurs spécialisés] ont scellé ces zones-là pour éviter que ça bouge et que ça s'en aille dans l'air , affirme M. Caron.

Un dispositif de confinement a été mis en place pour sceller l'endroit où de la moisissure a été observée sur le plancher du Club Rikigym. Photo : Courtoisie Ville de Rimouski

Des tests pour mesurer la qualité de l'air ont également été réalisés dans le but de s'assurer que le Marché des Saveurs du Bas-Saint-Laurent pouvait tenir ses activités sur place pendant la fin de semaine.

De son côté, la Direction de la santé publique confirme que la situation ne comporte pas de risques pour les usagers du bâtiment. De plus, aucun cas de personnes avec des symptômes de malaise associés à une exposition à la moisissure ne leur a été signalé.

Les activités du Club Rikigym pourraient reprendre vendredi prochain.

Avec la collaboration de Denis Leduc