Des évacués de Bearskin Lake commencent à retourner chez eux

Bearskin Lake, dans le Grand Nord de l’Ontario, a déclaré l’état d’urgence le 10 novembre en raison d’un embâcle sur la rivière Severn qui avait fait rapidement monter le niveau de l’eau, submergeant plusieurs routes.

L’évacuation a commencé trois jours plus tard et les premiers évacués sont arrivés à Thunder Bay le 14 novembre.

Les dirigeants de la Première Nation, après avoir discuté avec le ministère des Richesses naturelles et des Forêts (MRNF), ont jugé que la rivière était revenue à un niveau acceptable pour rapatrier la population, a rapporté le chef adjoint des pompiers de Thunder Bay, Dave Paxton.

Plusieurs vols sont prévus dans les prochains jours pour ramener les résidents à Bearskin Lake, qui n'est accessible que par avion ou par une route de glace.

M. Paxton indique que des travaux se poursuivent pour réparer les routes et d’autres infrastructures endommagées par la crue et que le MRNFministère des Richesses naturelles et des Forêts continue de surveiller la rivière Severn.

La ville de Sioux Lookout, au nord-ouest de Thunder Bay, accueille aussi des évacués de Bearskin Lake, qui compte près de 500 résidents.