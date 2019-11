Pas de patinoire à la place Jean-Béliveau cet hiver

Régis Labeaume admet qu’il « était peut-être un peu tôt » pour espérer un fort achalandage sur la patinoire et les sentiers de glace devant le Centre Vidéotron.

Pour une deuxième année consécutive, la Ville de Québec renonce donc à ouvrir l’infrastructure, ce qui lui permettra d’économiser environ 310 000 $.

L’an dernier, seule une patinoire de plus petit gabarit et non réfrigérée avait été ouverte sur le tard au mois de janvier.

Au plénier sur le budget 2020, la directrice du Service du bureau des grands événements, Catherine Chénier, a expliqué qu’à ce moment « le Grand marché n’était pas encore ouvert ».

Faible achalandage

L’offre abondante de patinoire dans le secteur aurait aussi contribué au faible achalandage de patineurs à la place Jean-Béliveau.

»Il semblerait que les gens aient continué à aller à Pointe-Aux-Lièvres », note Catherine Chénier.

La Ville a donc décidé de ne pas ouvrir de patinoire sur le site d’ExpoCité pour l’hiver 2019-2020 en attendant de « voir comment les gens qui vont au Grand marché cet hiver s’approprient la place ».

La voie ferrée qui sépare Limoilou et la place Jean-Béliveau constitue également un obstacle de plus à franchir pour les résidents qui voudraient passer d’un secteur à l’autre sans prendre la voiture.