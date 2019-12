Service Ontario renomme une octogénaire contre son gré

Comme bon nombre de catholiques francophones, Rachel Clément porte le prénom de Marie avant son prénom usuel. Son certificat de naissance indique ses trois prénoms : Marie, Thérèse et Rachel.

J’ai 89 ans et ça fait 89 ans que je signe le nom de Rachel.

Seul le prénom Rachel apparaît ainsi sur sa carte Santé de l’Ontario, son ancien permis de conduire, sa carte d’assurance sociale du Canada et son passeport, aujourd’hui échu.

En ouvrant l’enveloppe contenant son nouveau permis de stationnement accessible, Mme Clément a donc eu la mauvaise surprise d’y être nommée par le seul prénom de Marie. Elle a tenté de faire corriger la situation au bureau de Service Ontario de Sturgeon Falls. Mais la réponse qu’elle y a reçue a plutôt eu l’effet d’une douche froide.

Comme Marie est le premier prénom inscrit sur son acte de naissance, c’est ainsi qu’elle s’appelle officiellement, lui a-t-on expliqué. Mme Clément raconte que la préposée de Service Ontario lui a ensuite tendu un formulaire qui lui permet de demander officiellement un changement de nom pour être reconnue comme Rachel Clément. La requête coûte 137 $.

J’étais tellement confuse, je ne savais plus ce qui se passait. Est-ce possible qu’on change mon nom sans avertissement?

Mme Clément s’inquiète maintenant que le gouvernement ontarien ne la reconnaisse plus sous le nom de Rachel. Elle se demande aussi si ça pourrait lui nuire alors que sa maison, son testament et ses économies à la banque sont tous au nom de Rachel.

Le cas de Rachel Clément est loin d’être isolé. La députée néo-démocrate de Nickel Belt, France Gélinas, raconte avoir vécu elle-même l’expérience.

Je me suis longtemps appelée Marie Gélinas sur ma carte Santé.

Mme Gélinas soutient que de nombreux électeurs de sa circonscription sont aux prises avec ce genre de situation lors du renouvellement de documents ou de cartes d’identité à Service Ontario.

Le député de Timiskaming-Cochrane, John Vanthof, est aussi très au courant de la situation.

On a des cas à Nipissing Ouest, à Temiskaming Shores et à Cochrane. On a assez souvent des problèmes avec ça.

John Vanthof, député de Timiskaming-Cochrane