Les Gee-Gees de l'Université d'Ottawa à une victoire d'un titre mondial

Les joueuses d’Ottawa ont accédé à la finale à la suite d’une victoire en tirs de barrage contre l’Université normale de Pékin. Ottawa l’a emporté 5-3, après qu’aucune équipe n’ait marqué en temps réglementaire.

Les filles étaient très émotives, surtout que nous avions eu une première demie difficile. On a été bombardées de tous les côtés et on n'est pas habituées. On jouait nerveusement et on avait de la difficulté à mettre les passes dans les pieds , raconte la défenseure Kaylan Hogue, qui a marqué un but en tirs de barrage.

Quand on a gagné, la pression qui était sur les filles depuis le début du match s’est relâchée. C’était incroyable, les filles pleuraient! Kaylan Hogue, défenseure, Gee-Gees de l'Université d'Ottawa

La défenseure Kaylan Hogue (#16) est à la poursuite du ballon lors du match contre une université chinoise. Photo : Gracieuseté des Gee-Gees de l'Université d'Ottawa

La gardienne Margot Shore a fait un travail remarquable durant cette rencontre, stoppant les Chinoises durant tout le match et réalisant aussi un arrêt pendant la séance de tirs.

Margot a fait un excellent travail à tous les niveaux. Communication, encouragements, elle a montré du leadership en faisant un arrêt très important. Elle a su remonter la tête de tout le monde quand on en avait besoin , souligne Hogue.

La gardienne des Gee-Gees, Margot Shore Photo : Gracieuseté des Gee-Gees de l'Université d'Ottawa

Ottawa affrontera les Brésiliennes

Les Gee-Gees, invaincues en quatre rencontres, font maintenant face à l’Université Paulista de Sao Paulo au Brésil, qui n’a également perdu aucun match. Ce sera tout un défi alors que les Brésiliennes n’ont pas concédé un seul but dans le tournoi.

La chose la plus importante, c’est qu’on joue mieux qu’on a fait contre l’équipe de Chine. Les filles n’ont pas assez bien joué , mentionne l’entraîneur-chef Steve Johnson.

Je pense qu’on peut faire mieux, mais il faut avoir plus de confiance avec le ballon. On sait que les Brésiliennes sont très bonnes, avec une bonne technique , ajoute le pilote du gris et grenat.

La capacité d’adaptation de la formation sera mise à dure épreuve, mais l’équipe assure qu’elle est préparée au défi.

Les joueuses des Gee-Gees célèbrent un but lors d'un match des Mondiaux de sports universitaires en Chine. Photo : Gracieuseté des Gee-Gees de l'Université d'Ottawa

Notre équipe d’entraîneurs est très bien préparée. On a des séances vidéo et on peut voir comment les autres équipes jouent. Nous sommes toujours meilleures en deuxième demie, alors ça prouve que l’équipe est capable de s’adapter à différents styles , souligne Kaylan Hogue.

Une victoire représenterait beaucoup pour le programme des Gee-Gees et le pays en entier.

Ça serait fantastique de gagner! Personne ne nous donnait une chance de gagner quand on est entrés dans le tournoi. Nous avons montré aux gens le type de soccer qu’on joue au Canada. Steve Johnson, entraîneur-chef des Gee-Gees de l'Université d'Ottawa

Chose certaine, les Gee-Gees auront encore besoin d’une grande performance de leur gardienne. L’attaquante Emma Lefebvre, meilleure marqueuse de l’équipe depuis le début du tournoi avec trois buts, sera également sollicitée.