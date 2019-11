L’opération séduction du Manitoba convainc des Québécoises musulmanes

La campagne de communication lancée jeudi courtise les Québécois qui se sentent discriminés par la loi sur la laïcité interdisant les signes religieux pour les employés de l’État en position d’autorité. En référence à la loi 21, la publicité énumère 21 raisons de s’établir au Manitoba.

Seeba Chaachouh, une musulmane voilée, est en troisième année de droit à l’Université McGill à Montréal. Selon elle, depuis l’adoption de la loi 21, ses perspectives d'avenir se sont rétrécies considérablement .

La jeune femme de 24 ans sait que cette invitation du Manitoba ne veut pas dire qu’elle ne subira aucune discrimination. Elle trouve néanmoins encourageante la prise de position de Brian Pallister contre la loi alors que le gouvernement fédéral reste réservé sur le sujet.

Au Québec, cette campagne a été critiquée par le premier ministre québécois François Legault qui y voit une ruse politique et martèle que la loi a été décidée par les Québécois et par les Québécois seulement .

L’appel des Prairies

Pourquoi n’irais-je pas à un endroit où je me sens bienvenue? , se demande Seeba Chaachouh . Pour elle, l’opération de communication du premier ministre manitobain va au-delà de la simple manœuvre politique . Quitter le Québec après son diplôme est devenu une option qu’elle étudie de plus en plus sérieusement.

Je sais que si je vais là-bas, ils regarderont mes compétences plus que ce que je porte sur ma tête. Seeba Chaachouh, étudiante québécoise

Même constat pour Shahad Salman, une avocate en relations publiques à Montréal. Elle a trouvé amusant le clin d’œil entre la loi et les 21 raisons de venir au Manitoba. À 32 ans, elle envisage aussi de quitter la Belle Province, mais aurait préféré ne pas avoir de loi 21 .

Toutefois, les mouvements entre les deux provinces ne sont pas légion. En 2018-2019, seulement 341 personnes ont quitté le Québec pour s'établir au Manitoba et 799 autres ont fait le chemin inverse.

Pour certaines, le combat continue

Noor Farhat est une jeune diplômée en droit criminel engagée dans un des combats judiciaires menés contre la loi 21. Elle n’a pas l’intention de quitter Montréal même si elle l’appel de Brian Pallister est pour elle une bouffée d’air pour celle qui croit que la loi 21 a brisé son rêve de devenir procureure de la Couronne.

Pourquoi ne je ne peux pas être cette personne ici, là où je suis né et où j’ai grandi? Pourquoi devrais-je aller de l’autre côté du pays pour réaliser mon rêve? Noor Farhat, musulmane diplômée en droit criminel

Noor Farhat vient d'obtenir son diplôme en droit criminel. À 28 ans et souhaite rester au Québec. Photo : CBC

Les opposants à la loi sur la laïcité de l’État ont plaidé leur cause mardi matin à la Cour d’appel du Québec. Selon eux, cette loi cause des dégâts immédiats et irréparables .

Avec les informations de Benjamin Shingler.