Le concept consiste à établir des barrages de moins d'une heure avant de se déplacer ailleurs, avec l'objectif d'en établir « quatre ou cinq » dans une soirée, explique Renée-Anne St-Amant, agente relationniste du SPVG.

Au cours des dernières années, il n'était pas rare qu'une opération de barrage policier se déroule sans qu'un seul conducteur avec les facultés affaiblies soit intercepté. Ces statistiques envoyaient ainsi un message erroné, selon les policiers.

La police de Gatineau explique cette situation par le fait que les conducteurs disposent désormais des outils nécessaires pour éviter les barrages policiers.

La méthode traditionnelle, soit de faire un gros barrage facilement visible... On se rend compte qu'avec l'avènement des médias sociaux, l'information se transmet rapidement , affirme le lieutenant Jean-François Grégoire.

Il y a tout de même eu 277 arrestations pour capacités affaiblies en 2019 à Gatineau jusqu'à présent, un nombre qui devrait excéder les 279 arrestations du genre effectuées en 2018 si la tendance se maintient.

L'objectif de cette nouvelle approche est certes d'intercepter plus de conducteurs fautifs, mais surtout de les dissuader de se placer dans une telle situation.

On rend le risque de se faire prendre plus palpable, donc si on peut empêcher la commission de l'infraction à la base, on va avoir rempli notre mandat.

Jean-François Grégoire, lieutenant du SPVG