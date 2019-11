Jérémy Gabriel satisfait de sa victoire contre Mike Ward en Cour d'appel

Jérémy Gabriel a pris la parole pour la première fois depuis sa victoire en Cour d'appel dans sa cause l'opposant à l'humoriste Mike Ward.

Jeudi, la Cour d'appel a statué que Mike Ward devra verser 35 000 $ en dommages-intérêts compensatoires au jeune homme pour s'être moqué sur scène de son handicap.

« Il s'agit d'une victoire, même si elle n'est pas complète », a déclaré Jérémy Gabriel au micro d'Isabelle Richer. Le tribunal a par exemple refusé d'accorder un dédommagement à sa mère. Le jeune homme s'en dit déçu, car c'est elle qui a été responsable des démarches juridiques depuis 2012, alors qu'il était mineur.

« Cet acharnement-là a causé énormément de douleurs et de conséquences dans ma vie », a-t-il ajouté.

M. Gabriel rappelle que les propos qu'il reprochait à l'humoriste dans le cadre du spectacle Mike Ward s'expose ont été prononcés sur scène pendant près de trois ans, de 2010 à 2013.

Dans son numéro, Mike Ward s'exprimait sur le handicap du « petit Jérémy », qui souffre du syndrome de Treacher Collins.

« Quand on est identifié à une blague d'humour noir, on vit avec ça pour le restant de nos jours, surtout si elle est faite par un humoriste qui est très connu et qui a une tribune. »

Jérémy Gabriel n'est par ailleurs pas surpris que l'avocat de Mike Ward ait déjà annoncé son intention de faire entendre l'affaire par la Cour suprême.

« Je salue le courage de Monsieur Ward de se tenir pour ses principes, mais c’est important que le débat prenne une dimension plus grande. À la Cour suprême, ça va interpeller tous les Canadiens et ça va aider les gens à avoir un meilleur jugement pour ces cas-là ».

Plus de détails à venir