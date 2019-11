Un Torontois poursuit Airbnb après avoir été blessé par balle dans une fête

Sean McCann, un étudiant du Humber College âgé de 19 ans, a été blessé au bassin par balle le 27 avril lors d'une fête annoncée en ligne dans la région d'Etobicoke.

Selon sa requête, le jeune homme allègue que la fusillade résultait directement de la négligence de Airbnb, du propriétaire de la résidence et des deux femmes qui avaient loué la maison et organisé la soirée.

Il réclame 5 millions de dollars en dommages et intérêts.

La maison dans laquelle a eu lieu la fusillade a continué de faire l'objet de plaintes pour bruit après la fusillade, selon des voisins. Photo : CBC / Jason Ho

Sean McCann considère qu'Airbnb aurait dû faire des recherches sur le propriétaire et sur la personne qui a loué la résidence. Il estime aussi que le propriétaire aurait dû se douter que ceux qui ont loué sa propriété peu meublée comptaient organiser une grande soirée, laissant la porte ouverte à ce que de possibles violences ou crimes se produisent.

Airbnb a déclaré dans un communiqué que la violence insensée rapportée n'a pas sa place dans la communauté Airbnb et qu'elle a retiré de sa plateforme la personne qui avait réservé la maison.

La société a annoncé début novembre de nouvelles politiques pour tenter d'éviter que des réceptions soient organisées dans les propriétés louées par Airbnb, après la mort de cinq personnes lors d'une fête en Californie.

Une fête qui tourne mal

Le 26 avril dernier, Sean McCann s’est rendu dans une fête dans un manoir à Etobicoke, il avait trouvé l’annonce sur les réseaux sociaux.

L'annonce de l'événement mentionnait la forte présence de sécurité. Photo : CBC

Rendu sur place, il avait constaté que la fête organisée dans un logement loué à travers la plateforme Airbnb n’avait pas une bonne ambiance, et ses amis et lui ont décidé de quitter les lieux une heure plus tard.

Les gens se battaient, se poussaient, lançaient des canettes de bière et mettaient les lieux sens dessus dessous, j’ai vu quelqu’un avec un couteau, c’est là que j’ai décidé de partir , raconte Sean McCann.

Alors que ses amis et lui s’étaient frayé un chemin hors de la fête, ils ont aperçu un de leurs amis dans la cour et sont allés lui dire bonjour.

Une fois dehors, Sean McCann rapporte avoir entendu des coups de feu retentir, avant de réaliser qu'il avait été touché.

C’était comme si quelque chose m’avait poignardé, j’ai ressenti un pincement, puis une brûlure et puis beaucoup de douleur , a décrit Sean McCann.

La balle a pénétré par le bas de son dos, a fracturé son bassin et est ressortie par son aine, occasionnant des blessures aux nerfs et une perte de sang importante, selon lui.

La police, qui avait déjà été appelée sur les lieux en raison d’une plainte relative au bruit, a rapidement trouvé Sean McCann, il a été transporté à l’hôpital.

Il s’est réveillé avec ses parents à son chevet.