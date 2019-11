Valoris : une taxe spéciale pour les citoyens de Cookshire-Eaton à prévoir

Il y a beaucoup d’incertitude concernant le futur de Valoris. Tout de même, la mairesse fait confiance au conseil d’administration qui a travaillé fort et dont le plan de redressement a été adopté jeudi.

Selon Mme Lapointe, le budget est conservateur et espère que des contrats et de l’aide gouvernementale viendront aider l’entreprise de valorisation des matières résiduelles.

On a fait un bilan, 311 000 $ de plus en 2019. On ne peut presque pas l’absorber, on a un budget. C’est dommage, on a essayé de voir ce que l’on pouvait faire, mais probablement qu’il y aura une taxe spéciale pour Valoris en 2020 , a-t-elle résumé.

Elle a ajouté que la municipalité de Cookshire-Eaton n’est pas la seule dans cette situation.

D’ailleurs, le maire de Sherbrooke, Steve Lussier, a confirmé qu’il y aura une augmentation de taxes.