Un dégât d'eau force l'école Manikoutai à suspendre ses activités

Des équipes de nettoyage sont à l'oeuvre. Photo : Radio-Canada / Alexie Andre Belisle

Les cours reprendront cet après-midi à l’école secondaire.

Des équipes de nettoyage sont toujours à l'oeuvre dans la cafétéria, mais les classes affectées par l’inondation seront nettoyées à temps.

À lire aussi : Importante inondation à l’hôtel de ville de Sept-Îles

Un tournoi relocalisé

Un tournoi de badminton organisé en fin de semaine dans l'établissement sera perturbé par l'incident, explique la directrice de l'école, Brigitte Leblanc. Les participants qui devaient être hébergés dans l'école Manikoutai seront relocalisés. Et étant donné qu'on ne sait pas exactement à quelle heure tout sera revenu en ordre, on a demandé à l'école Jean-du-Nord d'avoir cinq locaux pour héberger. Donc on a transféré le tournoi de badminton au niveau de l'hébergement à l'école Jean-du-Nord au lieu de Manikoutai , explique la directrice.

Avec les informations de Marc-Antoine Mageau