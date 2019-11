Le tireur du Centre Eaton de Toronto condamné à la prison à vie

Husbands, 29 ans, avait été reconnu coupable en février dernier de deux chefs d'accusation d'homicide involontaire, notamment, à la suite d'un deuxième procès.

La fusillade survenue dans l'aire de restauration bondée du Centre Eaton en juin 2012 avait fait deux morts, Ahmed Hassan et Nixon Nirmalendran avec qui Husbands avait eu des démêlés selon la police, et six blessés innocents.

La Couronne réclamait une peine de prison à vie contre Husbands, estimant qu'il était dangereux et présentait un risque élevé de récidive.

La défense, en revanche, recommandait une peine de 12 à 15 ans d'emprisonnement, parce qu’elle soutenait que son client avait agi par légitime défense et qu'il souffrait à l’époque du syndrome de stress post-traumatique.

Husbands a déjà passé plus de 7 ans en détention préventive depuis son arrestation et sera admissible à une libération conditionnelle dans un peu plus d'un an.

Deuxième procès

À l'issue de son premier procès, Husbands avait été reconnu coupable de meurtre non prémédité et condamné à 50 ans de prison.

Toutefois, la Cour d'appel avait ensuite annulé le verdict et ordonné un nouveau procès, reconnaissant l'argument de la défense selon qui le juge de première instance avait commis une erreur lors de la sélection du jury.

Lors du deuxième procès, Husbands avait été accusé de meurtre non prémédité plutôt qu'au premier degré, comme ça avait été le cas pour le premier procès.

Avec des renseignements fournis par CBC et Jean-Philippe Nadeau