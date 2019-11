Rémunération des omnipraticiens : François Legault brandit la menace d’une loi spéciale

Après avoir révisé le salaire des médecins spécialistes, le premier ministre ouvre un nouveau front : il veut imposer un nouveau mode de rémunération aux omnipraticiens, quitte à utiliser une loi spéciale dès le début de l’année si c'est nécessaire.

Le constat de François Legault est candide et sans équivoque : Ça n'a pas de bon sens que des médecins de famille, par exemple, travaillent quatre ou cinq jours par semaine et laissent les patients orphelins le soir, la fin de semaine, les laissent à l'urgence des hôpitaux , a-t-il lancé dans le cadre d’une entrevue accordée à l’émission Les coulisses du pouvoir.

Après avoir réglé la question des médecins spécialistes, le premier ministre québécois veut maintenant imposer sa médecine aux omnipraticiens. Il faut vraiment une nouvelle entente, un nouveau mode de rémunération, avec les médecins de famille payés par patient, plutôt que les payer par acte [...]. Si c'est nécessaire, il y aura une loi spéciale .

Et pas question de laisser traîner les négociations en longueur. Ça va se passer [...] je dirais au début de 2020, affirme-t-il. C'est très important de revoir l'organisation. C'est une question de responsabiliser les médecins de famille. On ne peut pas dire aux Québécois : “quand vous êtes malades, allez-vous-en à l'hôpital”.

Rémunérer différemment

Québec souhaite depuis longtemps revoir la façon dont les omnipraticiens sont rémunérés. Plutôt que de les payer pour chaque acte médical posé, comme c’est le cas actuellement, le gouvernement voudrait qu’ils adoptent un modèle qui repose sur la durée du temps de travail ou sur le nombre de patients.

Le gouvernement souhaite aussi une plus grande adhésion aux groupes de médecine familiale. Selon François Legault, c’est ce qui permettrait de limiter les visites aux urgences. Actuellement, 50 % des patients dans nos urgences ne devraient pas être dans les urgences. Ce sont des problèmes mineurs , affirme-t-il.

Il faut que les groupes de médecine de famille [deviennent] le cœur de notre système de santé. C'est une dizaine de médecins qui se partagent les plages horaires sur sept jours et qui se laissent des périodes ouvertes pour les imprévus. Ils voient les patients dans leur bureau, dans leur CLSC ou leurs bureaux privés – et non pas à l'urgence. François Legault, premier ministre du Québec

Le premier ministre Legault est l'invité de Daniel Thibeault à l'émission Les coulisses du pouvoir. Photo : Radio-Canada / Mathieu Potvin

Réduire l’attente aux urgences

En campagne électorale, la CAQ avait promis de réduire à 90 minutes le temps d’attente dans les urgences. Or, depuis un an, les statistiques provinciales indiquent que le temps d'attente a plutôt augmenté. Selon des données publiées cette semaine par l’Institut canadien d’information sur la santé, la durée médiane d’une visite à l’urgence au Québec est de 4,6 heures – la plus longue au pays.

Ce n'est pas un problème qui est facile à régler , admet François Legault aux Coulisses du pouvoir. Mais pas question de revenir sur sa promesse. On a promis ça pour le mandat! Ça va se faire sur le mandat.

