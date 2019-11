Budget en hausse de 10 % pour l’Office du tourisme de Québec

Cette augmentation ne coûtera toutefois pas un sou aux contribuables de Québec. « La contribution de la Ville à l’OTQ demeure stable à environ 4 millions de dollars », a précisé Réjean Duchesneau, conseiller en gestion financière de l’OTQ.

L’organisme de promotion de la région de Québec sur la scène internationale pourra se permettre de dépenser davantage principalement en raison de la hausse des revenus provenant de la taxe sur l’hébergement et de la vente de publicité.

Les dépenses additionnelles seront surtout concentrées dans le développement du tourisme d’Affaires et les activités marketing.

Événement d'envergure

L’OTQ se prépare également à recevoir l’événement Rendez-vous Canada 2020 au Centre des congrès du 5 au 8 mai.

« C’est un très gros événements qui va regrouper environ 1200 délégués », souligne le directeur général de l’OTQ, Benoit Pigeon. Ce rassemblement majeur d’adresse principalement aux acteurs de l’industrie du tourisme des 13 provinces et territoires du Canada.

Bon an mal an, l’OTQ dépense environ sept millions de dollars en communication et marketing pour le développement des marchés extérieurs, dont un des plus importants est le nord-est des États-Unis.

Le taux d'occupation annuel moyen des hôtels de Québec est de 85 %.