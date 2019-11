Aide médicale à mourir : les experts souhaitent un élargissement de la loi

Les recommandations du rapport du comité d’experts qui s’est penché sur la possibilité de demander l’aide médicale à mourir (AMM) pour les personnes inaptes pavent la voie à la tenue d’une consultation publique sur la question au cours des prochains mois.

Au cours des 18 mois de travaux qui se sont échelonnés de décembre 2017 à juin 2019, le comité a consulté pas moins de 22 intervenants du milieu médical, des soins palliatifs et de gens qui ont fait des demandes d'AMM.

Reconnaissance des directives médicales anticipées

La question au cœur des travaux est la possibilité d’élargir l’aide médicale à mourir aux personnes qui reçoivent un diagnostic de maladie grave et incurable et qui voudraient se prévaloir de ce droit pendant qu’ils sont encore aptes mentalement à le faire.

Actuellement, la loi sur les soins de fin de vie ne permet pas aux personnes atteintes de maladies qui les rendront mentalement inaptes de bénéficier de l’aide médicale à mourir.

Selon la loi, une personne qui fait une demande d’aide médicale à mourir doit être en mesure de donner un consentement libre et éclairé au moment de sa demande et de le faire par la suite jusqu’au moment de l’administration du soin de fin de vie.

Pensons aux personnes qui souffrent d’alzheimer et qui ne peuvent signifier leurs intentions qu’au début de leur maladie. Nous entendons le cri du cœur de nombreux Québécois qui souffrent et qui réclament un élargissement [de la loi]. Danielle McCann, ministre de la Santé du Québec

Les principales recommandations du rapport :

Une personne dont la demande d'AMM a été acceptée devrait conserver ce droit même si elle devient inapte mentalement avant son administration;

Une personne qui obtient un diagnostic de maladie grave et incurable devrait pouvoir rédiger une demande anticipée d'AMM pendant qu'elle est encore apte mentalement à le faire;

Une personne devrait pouvoir désigner un tiers qui serait chargé de faire connaître la demande anticipée d’AMM du malade et d’amorcer le traitement de cette demande, au nom du patient devenu inapte;

Un tiers ne doit pas avoir le droit de demander l'AMM pour une autre personne.

Le gouvernement doit offrir des soins palliatifs de qualité et accessibles partout sur le territoire québécois.

La ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, en compagnie de députés des trois partis d’opposition soit André Fortin du Parti libéral, Sol Zanetti de Québec solidaire et Véronique Hivon du Parti québécois. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

La ministre de la Santé, Danielle McCann, a présenté le contenu du rapport en compagnie des députés de l’opposition Véronique Hivon du PQ, André Fortin du PLQ et de Sol Zanetti de Québec solidaire en insistant sur l’aspect non partisan de la démarche.

L’engagement qu’on prend, avec les oppositions, c’est de faire une démarche dans les meilleurs délais possible, mais une démarche qui va être complète. Consulter sur tous ces éléments et le faire dans le présent mandat. Danielle McCann, ministre de la Santé du Québec

D'importantes questions attentent les Québécois

Or, d'apporter de tels assouplissements aux règles d'obtention de l'AMM implique de profonds questionnements et un débat plus important qu'il n'y paraît à priori a prévenu la députée péquiste Véronique Hivon qui est à l'origine du projet de loi 52 sur les soins de fin de vie qu'elle a déposé en juin 2013 à l'Assemblée nationale.

Je pense que l’enjeu va se situer autour de la complexité dans l’application d’une telle ouverture, a-t-elle expliqué aux journalistes. Quand on regarde ça de l’extérieur ça a l’air de quelque chose d’évident, mais quand on commence à s’y pencher comme les experts l’ont fait, ou comme j’ai pu le faire avec mes collègues, on se rend compte que dans l’application... Comment tout ça va pouvoir se faire?

La personne qui l’a demandée à l’avance était une personne X. Lorsqu’elle est atteinte de la maladie d’alzheimer, elle devient en quelque sorte une personne Y. Sa personnalité peut changer, elle peut avoir la démence heureuse jusqu’à un certain point. Jusqu’où ses dernières volontés exprimées sont celles qu’on doit suivre? Véronique Hivon, députée péquiste de Joliette

L'élargissement de l'aide médicale à mourir aux patients mentalement inaptes soulève des questions difficiles qui devront être débattues lors des consultations publiques. Photo : Reuters / Michael Kooren

Cette démarche du gouvernement du Québec s’inscrit dans la foulée d’un jugement rendu le 11 septembre dernier par la Cour supérieure du Québec qui a jugé inconstitutionnel le critère de fin de vie prévu dans la Loi canadienne comme condition d’admissibilité à l’AMM.

Cette cause était portée par Nicole Gladu, qui souffre d'un syndrome post-poliomyélite, et Jean Truchon, atteint de paralysie cérébrale. Les deux plaignants, qui sont affligés d'importantes douleurs chroniques qui minent leur qualité de vie depuis des années contestaient le fait qu’on leur a refusé l’aide médicale à mourir en 2016, sous prétexte que leur mort n'est pas imminente.

Pas une si grande avancée, selon Me Jean-Pierre Ménard

Pour l’avocat en droit médical Me Jean-Pierre Ménard, qui a défendu Mme Gladu et M. Truchon devant les tribunaux, si les démarches de Québec devaient aboutir à une politique basée sur ces recommandations des experts, il s’agirait selon lui d’un pas en avant, mais pas d’un très grand pas.

L'avocat en droit médical, Me Jean-Pierre Ménard, estime que beaucoup de travail reste à faire en matière de respect des directives médicales anticipées. Photo : Radio-Canada

Il s’agit pour Me Ménard d’une approche timide en matière de reconnaissance des directives médicales anticipées pour les malades qui craignent de devenir inaptes à demander l’AMM lorsque le temps sera venu de le faire.

D’abord, il faudrait obtenir un diagnostic de maladie grave et irrémédiable, ce qui n’est pas le cas actuellement. De plus, la directive que ferait la personne n’a pas de force obligatoire. C’est mis à son dossier, on va s’en servir pour évaluer son dossier, mais les médecins ne seraient pas tenus d’exécuter la directive.

Par ailleurs, Me Ménard ne croit pas que l’AMM doive être imposée aux médecins qui doivent selon lui garder également un libre arbitre face à de tels cas.

Le médecin juge de la situation de la personne et c’est lui qui décide s’il le fait ou pas , soutient Me Ménard.