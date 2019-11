Un projet-pilote pour faciliter l’intégration des nouveaux arrivants

Windsor-Essex dispose désormais d’un nouvel outil d’évaluation concerté pour rendre plus efficaces l’accueil et l’établissement des nouveaux arrivants dans la région. La composante francophone du programme permet aussi une meilleure prise en charge des nouveaux arrivants francophones dès leur arrivée dans la région.

Mise en place par Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada en collaboration avec plusieurs organisations communautaires, le partenariat We Value entend identifier, appuyer et évaluer les immigrants afin de les référer aux services adaptés à leurs besoins, mais aussi en fonctions de leurs capacités.

Nous cherchons à saisir les compétences, les atouts et les aptitudes, mais nous évaluons aussi leurs besoins en matière d'établissement , explique Hugo Vega, gestionnaire régional des services d'établissement et d'intégration au YMCA du Sud-Ouest de l'Ontario.

Selon lui, les nouveaux arrivants font face à de nombreux obstacles, y compris l'apprentissage d'une nouvelle langue, ce qui rend particulièrement difficile pour eux la navigation dans les systèmes et l'accès aux services appropriés. Le programme [d'évaluation] les aidera dans cette tâche , ajoute-t-il.

La coordonnatrice de l'engagement communautaire pour le Partenariat WE Value, Kelsey Santarossa, explique pour sa part qu’il s’agit de s'assurer que les nouveaux arrivants savent qu’il y a des services qui sont disponibles pour les soutenir.

Les deux gestionnaires communautaires estiment également qu'une telle initiative comporte de nombreux avantages pour l'ensemble de la région.

Lorsqu'un nouvel arrivant réussit, lorsque tous les membres d'une communauté atteignent leur plein potentiel, toute la communauté en profite mieux. Hugo Vega, gestionnaire régional des services d'établissement et d'intégration au YMCA du Sud-Ouest de l'Ontario.

Pour Didier Marotte, directeur général du Centre communautaire de Windsor-Essex-Kent, il s'agit d'une belle avancée pour les nouveaux arrivants francophones. Photo : CBC/Tahmina Aziz

Mieux servir les nouveaux arrivants francophones

Le nouveau programme est une bonne nouvelle pour les francophones puisqu’ils pourront être orientés dès leur arrivée vers les services en français, ce qui n’était pas toujours le cas jusqu’à maintenant, comme l'explique Didier Marotte est directeur général du Centre communautaire de Windsor-Essex-Kent.

Le projet We Value va identifier les francophones plus rapidement et les aiguiller vers les services en français qui sont disponibles dans la région. Ceci de façon automatique et non pas un réflexe qui est après l’évaluation initiale. , explique-t-il.

L’initiative a reçu près de deux millions de dollars de Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada, dont l'élaboration a pris 15 mois. Elle devrait desservir un millier de personnes d'ici mars 2021.