Des alpinistes de la Saskatchewan réalisent une première canadienne

L’une des membres de l’équipe, Sabrina Heywood, native de Rouleau, ne s’attendait vraiment pas à faire partie du premier groupe canadien à réaliser l'exploit. Celle qui a commencé à pratiquer l'escalade il y a seulement deux ans est partie à l’aventure du mont Nirekha grâce à son ami Bryce Schroers, qui planifiait ce voyage dans l’Himalaya.

J’ai l’impression d’avoir fait des choses amusantes avec mes amis et j’ai obtenu une petite récompense amusante à la fin. Sabrina Heywood

Le chef de l’équipe, Mark Rosin, l’a également surprise en lui disant qu’elle a été la première Canadienne à atteindre le sommet de cette montagne.

Pendant un mois, l’équipe s'est dirigée tranquillement vers le sommet en randonnant 4 heures par jour, principalement au milieu de la nuit lorsque tout est gelé et que les chutes de pierres et de glace sont moins probables.

Sabrina Heywood a été la première femme canadienne à atteindre le sommet de Nirekha. Photo : fournie par Bryce Schroers

Bien que les conditions aient été favorables, elles n’étaient pas faciles pour autant, dit Sabrina Heywood, qui a eu les pieds et les mains gelés à maintes reprises. Plus le groupe s’approchait du sommet, plus il était difficile de respirer en raison de l’altitude.

Nous l'avons fait progressivement. Comme nous étions plus haut, nous pouvions juste respirer. [...] C’était un peu comme mettre un pied devant l’autre, un jour à la fois , dit-elle.

Camp de base de l’Everest

Avant d’atteindre le sommet, les alpinistes ont fait un arrêt au camp de base de l’Everest, qui culmine à plus de 5000 mètres.

« Les paysages sont composés uniquement de montagnes géantes et de yaks », se souvient Chris Tunison.

Le camp de base de l'Everest est tout simplement incroyable. Chris Tunison

Peu après l'arrivée au camp de base, il a été contraint d’abandonner, étant tombé gravement malade, souffrant d’un mal aigu des montagnes et d’un œdème pulmonaire d’altitude. Mark Rosin a fait demi-tour avec lui.

Le groupe prend une pause au camp de base de l'Everest. Photo : fournie par Bryce Schroers

Sabrina Heywood, Bryce Schroers et Kobis Stassen, leur ami et médecin de l’équipe, ont atteint le sommet.

Nous sommes arrivés et je me suis dit : ‘’D’accord, on est là, on va descendre. Je gèle et c’est difficile de respirer!’’ , se rappelle en riant Mme Heywood, avant de préciser qu’elle a aussi pris le temps de contempler les quatre autres sommets, dont l'Everest.

On a pris des photos et on était surexcité. J’ai fait une petite danse, j’ai sauté et j’ai crié sans pouvoir respirer. Sabrina Heywood

De son côté, Chris Tunison a le sentiment du travail inachevé. Il espère que, s’il retente un jour l’aventure, il aura l’occasion de se rendre jusqu’au bout.

Avec les informations de CBC