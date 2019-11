Augmentation des budgets des MRC

Les redevances du gouvernement consenties dans plusieurs domaines expliquent ces augmentations.

Côte-de-Gaspé

La MRC de La Côte-de-Gaspé a adopté un budget de 4 425 266 $, ce qui représente une hausse de 17,5 % par rapport à la précédente année.

Trois facteurs expliquent cette hausse selon l'organisme. Il y a les redevances qui proviennent de la Régie intermunicipale de l'énergie. Il y a aussi une nouvelle entente conclue entre les municipalités et Québec ainsi qu'avec le ministère de la Santé et des Services sociaux et le Fondation Lucie et André Chagnon.

Avec ce surplus, la MRC compte investir davantage dans les communautés.

Elle précise d'ailleurs que plus de 920 000 $ du budget proviennent des redevances éoliennes.

Vue du sommet de la montagne à la station de ski Val-d'Irène. Photo : Radio-Canada / Catherine Poisson

Matapédia

La MRC de la Matapédia a adopté son budget 2020 qui s'élève 13 788 964 $. [NDLR: La MRC de la Matapédia dispose d'un budget nettement plus élevé que ses voisines, parce qu'elle offre, entre autres, des services regroupés de sécurité civile et d'incendie et d'évaluation foncière, et est propriétaire de parcs, dont celui de Val-D'Irène.]

Ce budget représente une augmentation de 8,8 % par rapport à celui de 2019. La hausse s'explique aussi par la bonification des aides gouvernementales accordées aux MRC.

Le déménagement de l'Écocentre d'Amqui et l'évaluation d'options moins coûteuses pour disposer des matières résiduelles figurent parmi les priorités de la MRC pour la prochaine année.

La MRC souhaite également vendre 15 terrains de villégiature au parc régional de Val-d'Irène, réaliser un inventaire des milieux humides de son territoire, et réorganiser son service de protection incendie.

Bonaventure en Gaspésie Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Bonaventure

La MRC de Bonaventure prévoit quant à elle des dépenses d'environ quatre millions de dollars, ce qui représente aussi une augmentation par rapport à 2019.

Le préfet de la MRC de Bonaventure, Éric Dubé, explique aussi cette hausse par les montants supplémentaires accordée par Québec. On a eu des montants supplémentaires qui sont venus du Fonds de développement du territoire qui est à peu près de 380 000 $.

Il ajoute que la MRC profite d’un fonds accumulé d’environ un demi-million de dollars.

Pour la prochaine année, la MRC prévoit engager de nouvelles ressources, dont un agent de développement touristique. Par ailleurs, la MRC est en recrutement afin de remplacer sa directrice générale qui prendra bientôt sa retraite.