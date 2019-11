Le consulat de France en Atlantique restera ouvert

Plusieurs d’entre vous ont appelé mon attention sur la fermeture du consulat général à Moncton et je vous annonce que j’ai pris la décision de ne pas le fermer , a déclaré le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères français, Jean-Yves Le Drian, vendredi, durant des discussions au sénat de France.

Le député des Françaises et des Français d'Amérique du Nord et président de la Commission des affaires économiques à l’Assemblée nationale française, Roland Lescure, appuyait le maintien du consulat. Environ 500 Français sont inscrits au consulat, ce qui est un faible nombre pour le garder ouvert, explique le député, mais il dit qu'il faut aussi tenir compte des relations avec l'Acadie.

D’un autre côté, on sait bien que Moncton, c’est plus que ça. C’est le Nouveau-Brunswick, c’est l’Acadie, c’est la Francophonie, c’est la langue française, ce sont des relations historiques y compris sur le terrain avec des communes de France qui sont jumelées avec des communes au Nouveau-Brunswick avec des relations culturelles. Moi, j’ai plaidé pour qu’on garde cette représentation, cette présence de la France formelle à Moncton malgré le fait que d’un point de vue budgétaire et opérationnel il y a peu de Français qui sont sur place , affirme Roland Lescure.

L'administration consulaire française avait annoncé en octobre la décision de fermer le consulat de Moncton en 2022. Les communautés acadiennes et des immigrants et travailleurs français au Canada ont demandé de préserver le seul consulat de France dans la région de l’Atlantique.

La mobilisation a porté des fruits, selon le conseiller consulaire pour les Français du Canada, Yan Chantrel.

J’avais moi-même initié une pétition qui avait réuni plus de 3000 signatures de différentes personnalités, que ce soit en Acadie, au Nouveau-Brunswick ou même dans l’ensemble des provinces atlantiques. Donc, ç’avait vraiment fait un très large écho puis ç’a été remis justement au ministre lui-même il y a quelques jours. Donc, l’ensemble des mobilisations, l'ensemble d’élus ou autre a porté fruit finalement et ils ont entendu raison par rapport à ça. C’est une bonne nouvelle , affirme Yan Chantrel.

Nous pouvons nous féliciter de cette décision qui va dans le bon sens pour notre communauté dans les provinces atlantiques. Restons vigilants et continuons la lutte pour que le consulat de France à Moncton soit doté d'un service consulaire et de véritables ressources pour son développement , ajoute Yan Chantrel.

« Gardons une présence de la France en Acadie, officielle. Il justifie les liens qui sont là pour dire aux Acadiens qu’on est encore un peuple », affirme l'écrivaine Antonine Maillet au sujet du consulat. Photo : Radio-Canada

L’écrivaine acadienne Antonine Maillet est convaincue que les demandes de l’Acadie pour le maintien du consulat ont pesé lourd dans la balance pour que la France revienne sur sa décision.

J’ai appris la nouvelle tout à l’heure, oui, que le consulat va demeurer en Acadie et ç'a été un bon moment pour moi, un moment de bonheur et surtout, une sorte de reconnaissance à l’Acadie qui réagit à des annonces comme celle-là. Je suis très heureuse de voir que tout le monde, de tous les niveaux de la société, a réagi très, très vite et n’a pas accepté cette décision de la France, et pour les bonnes raisons , dit-elle.

Les autres consulats français au Canada se trouvent à Québec, à Montréal, à Toronto et à Vancouver. L’ambassade de France est à Ottawa.

Avec des renseignements de Margaud Castadère