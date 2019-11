Les mesures de sécurité dans les magasins de Winnipeg seraient inefficaces, selon un expert

En pleine vague de violence et de vols dans des magasins de Winnipeg , un expert en sécurité critique les mesures de sécurité prises par des commerçants.

Le propriétaire et directeur d'Impact Security, Ron D’Errico, analyse d'abord les mesures prises dans le magasin 7-Eleven, à l’angle de l'avenue Ellice et de la rue Arlington. Le 21 novembre dernier, la police a ouvert le feu sur un assaillant armé d’une machette qui sortait du magasin.

Le système de sécurité dans ce commerce est composé de portes verrouillées avec un bouton d’entrée et de sortie activé par un employé. Un dispositif qui peut s’avérer dangereux , selon M. D’Errico, car un assaillant peut se retrouver bloqué à l’intérieur du magasin avec des clients et devenir nerveux.

Dans une vidéo  (Nouvelle fenêtre) prise par un témoin de l'incident au magasin, il est d’ailleurs possible de voir et d’entendre l’assaillant tenter de briser la porte vitrée du commerce avec sa machette. Edward Fitzgerald et ses deux enfants étaient à l’intérieur au moment où l'assaillant est entré.

Ce père de famille a craint pour sa vie et celle de ses enfants. Ils sont restés coincés dans la boutique avec l’assaillant jusqu'à l'arrivée des policiers.

Mes enfants pleuraient, et j’ai essayé de les calmer et de sortir. Mais la porte était verrouillée. Nous étions coincés à l’intérieur. Edward Fitzgerald, témoin de l'attaque au 7-Eleven

Aujourd’hui, Edward Fitzgerald dénonce ces systèmes de sécurité qui mettent leur vie en danger . Sa fille de 9 ans est encore traumatisée par cet épisode et ne veut plus rentrer dans des magasins.

Risque de délit de faciès

Ron D’Errico estime que le verrouillage des portes ne fonctionne pas comme élément de dissuasion et engendrerait en réalité un faux sentiment de sécurité . L’expert en sécurité craint surtout les problèmes d’un tel système où les employés décident qui peut entrer dans un magasin .

Cela nous transporte dans une société dangereuse où les stéréotypes vont s’appliquer. Cela envoie un mauvais message à la communauté et on peut craindre un boycottage des magasins ou des problèmes pour les propriétaires. Ron D'Errico, propriétaire et directeur d'Impact Security

Entretemps, le magasin d’alcool de Tyndall Park teste de nouvelles mesures de sécurité. Le 20 novembre dernier, ce magasin a été la cible d’un vol violent commis par trois individus. Il a rouvert ses portes en inaugurant un nouveau système de protection. Un guichet de sécurité a été installé à l’entrée et chaque client devra présenter une pièce d’identité avant d’être admis à l’intérieur.

Ron D’Errico admet que cette démarche permettra d’éviter les attaques à répétition, mais pense toutefois que le procédé n’est pas infaillible .

Il ajoute également que les vérifications d’identité dans les petits magasins ne sont pas réalistes .

Avec les informations de Marianne Klowak