E.T. l'extraterrestre de retour après 37 ans d'absence, le temps d'une publicité

La pub, qui a été présentée pour la première fois hier à l'occasion de l'Action de grâce américaine, met en scène E.T. et son ami Elliott, toujours interprété par Henry Thomas, qui a maintenant près de 50 ans.

Le public aura tout ce qu'il veut d'une suite [du film], sans les passages brouillons qui pourraient détruire la beauté de l'original et la place spéciale qu'il occupe dans le cœur ainsi que dans l'esprit des gens , a affirmé l'acteur dans un communiqué.

E.T. à vélo

La publicité, sous le thème des réunions de famille du temps des Fêtes, est en fait un court métrage de quatre minutes, au début duquel les enfants d'Elliott découvrent E.T. dans leur cour. Elliott et sa famille accueillent ensuite dans leur foyer l'extraterrestre, qui fait connaissance avec Internet, la réalité virtuelle et les vidéos sur demande. On s'en doute, chaque invention que découvre E.T. porte le sceau de Comcast et de ses différents services, tels que Xfinity ou Sky.

Plusieurs clins d'œil à l'œuvre originale sont également présents, comme lorsque l'extraterrestre s'empiffre de gâteaux aux bonbons Reese ou lorsqu'il s'envole à vélo avec les enfants d'Elliott.

Approuvée par Spielberg

En utilisant un personnage adoré du public à des fins purement commerciales, Comcast a pris le risque d’irriter quelques fans. Toutefois, l'esprit du film original a été conservé, et la publicité a été approuvée par Steven Spielberg lui-même, qui a été consulté tout le long du processus.

Notre but est de montrer comment les technologies Sky et Xfinity connectent la famille et les proches, chose si importante durant les Fêtes , a affirmé Peter Intermaggio, vice-président directeur pour les communications de Comcast Cable. L'amitié classique entre E.T. et Elliott résonne à travers le monde, et leur histoire est une belle façon de donner vie aux technologies de notre entreprise.