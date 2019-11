Le Cégep de La Pocatière quatrième au Québec en recherche appliquée

Le Cégep de La Pocatière est le dixième établissement collégial au Canada et le quatrième au Québec en matière de recherche appliquée selon le palmarès annuel publié par la firme Research Infosource inc.

C’est la cinquième année de suite que le cégep se classe parmi les quatre meilleurs au Québec dans cette liste.

Le palmarès de la firme Research Infosource inc. se base entre autres sur le nombre de projets réalisés par chaque établissement, les revenus engendrés par ces projets et le nombre d’étudiants-chercheurs payés.

Selon la directrice générale du cégep de La Pocatière, Marie-Claude Deschênes, cette place élevée au sein du palmarès s'explique grâce à la collaboration entre le cégep et ses trois centres collégiaux de transfert de technologie, soit Solutions Novika, Biopterre et Optech.

C’est quand même exceptionnel pour un cégep de notre taille d’avoir trois centres de recherche. Dans chacun de ces centres de recherche, il y a à la fois des chercheurs qui travaillent à temps plein et des enseignants qui combinent leurs fonctions d’enseignement avec la recherche. Ça amène de belles retombées en matière de pédagogie. C’est une petite richesse qu’on a dans notre cégep. Marie-Claude Deschênes, directrice générale du Cégep de La Pocatière

Mme Deschênes croit que La Pocatière possède un système local d’innovation qui a fait ses preuves depuis plusieurs années. Elle rappelle que Solutions Novika, ouvert en 1983, est un des centres de recherche appliquée les plus âgés du réseau collégial.

C’est un centre qui a une renommée et un rayonnement qui dépassent les frontières de la région, mais qui est resté bien ancré autour des besoins de la petite-moyenne entreprise régionale , soutient-elle.

À l’instar de Mme Deschênes, le directeur général de Solution Novika, Marc Martin, estime que cette reconnaissance est l’aboutissement d’un investissement à long terme dans la recherche de la part du cégep.

Dès 1983, La Pocatière et son cégep ont décidé de mettre la recherche à plan. Il y a un bon filon depuis 36 ans. Marc Martin, directeur général chez Solutions Novika

La recherche occupe une place extrêmement importante au Cégep de La Pocatière. Alors, d’avoir cette reconnaissance, d’être dans le top 4 au Québec et dans le top 10 au Canada, c’est comme une belle tape dans le dos, un bel encouragement pour continuer nos efforts dans la recherche appliquée , conclut Marie-Claude Deschênes.

En 2018, le Cégep de La Pocatière a réalisé plus de 65 projets et investi plus de 5 800 000 $ dans la recherche.