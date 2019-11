L'infirmier disparu dans le nord retrouvé sans vie

George He, un infirmier de 29 ans et résidant de Brossard, devait se rendre dans le Nord pour un troisième contrat dans les communautés cries. Selon la Sûreté du Québec, le corps de George He a été retrouvé à une quinzaine de kilomètres de son véhicule retrouvé au bord d'une route secondaire au cours des derniers jours.

La Sûreté du Québec croit qu'après s'être enlisé, M. He a marché, à la recherche de secours. Même s'il a neigé après que son véhicule se soit immobilisé, des sauveteurs sont parvenus à retracer des pas, à les suivre et à faire la macabre découverte.

Le décès de George He a été constaté en centre hospitalier.

Des citoyens et des représentants du Conseil cri de la santé et des services sociaux ont participé aux recherches pour retrouver Georges He, un infirmier porté disparu durant plus d'une semaine. Photo : Gracieuseté - Jason Coonishish

Des équipes de recherches composées de policiers, mais aussi des Services préhospitaliers et des mesures d’urgence pour le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James s'étaient mobilisés pour retrouver l'homme disparu pendant plus d'une semaine.

La SQ avait signalé lundi dernier qu'il avait été aperçu pour la dernière fois le 20 novembre en après-midi à une station-service située sur la route 117 à Louvicourt, à une trentaine de kilomètres à l'est de Val-d'Or.