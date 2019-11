Les Néo-Brunswickois auront plus de temps pour contester l’évaluation foncière

Les propriétaires qui souhaitent contester leur évaluation foncière auront plus de temps pour agir en vertu des changements annoncés par le gouvernement du Nouveau-Brunswick, mais ces mesures n’entrent pas immédiatement en vigueur.

À compter d’octobre 2020, les propriétaires recevront leur avis d’évaluation foncière cinq mois avant leur facture, a annoncé jeudi la ministre de Service Nouveau-Brunswick, Sherry Wilson.

La période de cinq mois séparant les deux envois donne aussi à Service Nouveau-Brunswick plus de temps pour traiter les contestations.

La séparation des deux avis permettra de clarifier la différence entre l’objectif du programme d’évaluation foncière et celui du programme d’impôt foncier. L’avis distinct d’évaluation foncière permettra également aux propriétaires de mieux comprendre et d’examiner la valeur imposable de leur bien avant de recevoir, quelques mois plus tard, leur avis d’impôt foncier à payer , affirme la ministre Wilson.

Séparer les avis d’évaluation et la facture d’impôts fonciers était l’une des 25 recommandations de la vérificatrice générale Kim MacPherson en 2017 à la suite de son examen de la controverse des évaluations foncières à l’époque.

La séparation des envois est courante dans huit provinces. Kim MacPherson recommandait que le Nouveau-Brunswick adopte cette mesure dès l'exercice financier 2019, mais elle ne sera complètement en vigueur qu’en mars 2021.

Cette réforme requiert des changements aux lois et une augmentation budgétaire, ce qui allonge le processus de mise en oeuvre, explique le chef de la direction de Service Nouveau-Brunswick, Alan Roy.

Des milliers de factures contestées

Service Nouveau-Brunswick a adopté de façon précipitée en 2016 une nouvelle méthode d’évaluation foncière avec des photographies aériennes et des calculs mathématiques. La mise en oeuvre de cette méthode était prévue pour l’année suivante.

Avec cette méthode, on espérait déterminer si des propriétés étaient sous-évaluées et on souhaitait augmenter les revenus fiscaux de la province.

Le système a toutefois plutôt généré des milliers de factures gonflées. Des gestionnaires de Service Nouveau-Brunswick ont présumé des rénovations à de nombreuses propriétés, ce qui a mené à une forte augmentation de l'impôt foncier dans leur cas.

Plus de 18 000 propriétaires ont alors contesté leur évaluation foncière. Il a fallu des mois pour corriger la situation.

Certaines maisons sont désignés en vert, et une en rouge. Photo : Service Nouveau-Brunswick

À l’heure actuelle, les avis d’évaluation foncière et les factures sont envoyés simultanément aux propriétaires au début de mars. Ces derniers disposent de 30 jours pour faire une demande de révision. Ils peuvent faire appel si leur demande est rejetée. Le montant de la facture doit être payé, peu importe si une contestation est en cours ou non.

En vertu des changements annoncés cette semaine, les propriétaires recevront leur premier avis distinct d’évaluation foncière en octobre 2020. Ils n’auront pas à payer l’impôt foncier à ce moment et ils auront 30 jours pour faire une demande de révision.

Cela devrait réduire les surprises lorsqu’ils recevront leur facture en mars et le nombre de plaintes à traiter à ce moment, selon la nouvelle directrice des évaluations foncières à Service Nouveau-Brunswick, Lisa Dionne.

En mars 2021, les propriétaires recevront leur première facture distincte d’impôt foncier. Ils auront 90 jours pour payer la somme exigée. Aucune période ne sera accordée pour demander une révision de la facture.

Avec des renseignements de Robert Jones, de CBC