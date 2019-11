Le mauvais temps cause pannes, fermetures et annulations en N.-É. et à l’Î.-P.-É.

Les régions concernées sont le nord de la Nouvelle-Écosse, les hautes terres du Cap-Breton et l’est de l’Île-du-Prince-Édouard.

Le mauvais temps a provoqué des fermetures d’écoles en Nouvelle-Écosse, vendredi matin. Plusieurs écoles de langue anglaise sont fermées dans la grande région d’Halifax.

Pannes en Nouvelle-Écosse

La neige a également causé d’importantes pannes d’électricité. Près de 18 000 abonnés de Nova Scotia Power sont privés de courant, de New Ross, dans le centre de la péninsule néo-écossaise, jusqu’au Cap-Breton.

Une neige mouillée, lourde, est tombée sur ces régions jeudi, ce qui a rendu les déplacements difficiles, des effets qui se faisaient toujours sentir vendredi matin : les premiers vols étaient annulés ou en retard à l’aéroport d’Halifax.

Impact sur les transports

Des vents violents ont également provoqué l’interruption du service de traversier entre l’Île-du-Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse et des restrictions sur la traversée du pont de la Confédération. Les véhicules à profil élevé et ceux qui traînent une remorque ne peuvent traverser, jusqu’à avis contraire.

Les vents souffleront à 50 km/h avec des rafales à 80 km/h à l’Île-du-Prince-Édouard et dans certains secteurs côtiers de la Nouvelle-Écosse vendredi.

Northumberland Ferries a annulé les traversées prévues vendredi et recommande aux voyageurs de vérifier son site web pour connaître l’horaire des traversées samedi.

Le mauvais temps a également entraîné le report à dimanche du défilé du père Noël de Charlottetown, qui devait avoir lieu samedi. Le marché de Noël de la capitale prince-édouardienne a d’autre part été déplacé à l’intérieur.