Le budget de la MRC de Témiscamingue fait un bond de 20 % en 2020

Cette hausse est principalement expliquée par la mise en place du Pacte fiscal 2020-2024 par le gouvernement du Québec. La quote-part nette totale diminue donc de 5,5 % pour les municipalités locales.

La préfète du Témiscamingue, Claire Bolduc, parle d’un budget de mi -mandat préparé avec lucidité.

Avec le nouveau Pacte fiscal, on a des moyens particuliers, on a des moyens nouveaux et on va utiliser ces sommes-là de façon judicieuse, avec attention. Même si on a plus de moyens, on connaît les besoins, on va aller vers ces besoins-là, mais on va être très attentif à la manière dont on utilise l’argent qui est mis à notre disposition , a-t-elle expliqué.

Priorités 2020

Le développement de la filière hydroélectrique figure parmi les grandes priorités de la MRC.

D’autres dossiers sont aussi sur la table de travail dont le projet d’un incinérateur des matières résiduelles, la connectivité et le maintien des services de proximité.

C’est aussi toute la stratégie d’attractivité, la promotion du territoire témiscamien. Là-dessus, non seulement on ne baisse pas les bras, mais on va aller de l’avant. On a déjà planifié les ressources humaines qu’on y accorde , ajoute Claire Bolduc.

71 % des dépenses de la MRC sont attribuables au fonctionnement de la MRC alors que la gestion des matières résiduelles représente 29 % des dépenses.