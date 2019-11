La santé publique a évolué en trois quarts de siècle

Le Bureau de santé Porcupine a été en fait le tout premier organisme du genre à voir le jour en Ontario à la suite d’une réforme de la Loi sur la santé publique de l’époque.

À ce moment là, trois municipalités avaient fusionné leur service.

Plusieurs portes ouvertes ont eu lieu depuis le mois d’octobre dans les neuf communautés desservies par le bureau de santé Porcupine pour souligner les 75 ans de l’organisme. Photo : Radio-Canada

D’autres communautés se sont jointes à nous, dont Smooth Rock Falls et Kapuskasing en 1954 et Cochrane, Fauquier et Hearst un an plus tard. Nous étions le plus gros bureau de santé publique , explique Chantal Riopel, l’infirmière en chef.

Même après toutes ces années, les raisons sous-jacentes de l’existence même des bureaux de santé publique n’ont pas changé. Les communautés sont notre clientèle , dit Mme Riopel. Nos priorités changent, parce que nos communautés changent.

La poliomyélite dans les années 40 et 50 et le dépistage de la tuberculose étaient des maladies préoccupantes.

Les infirmières des Bureau de santé publique administrent chaque année des milliers de doses de vaccin contre la grippe en Ontario. Photo : Radio-Canada

Et si à un moment la santé publique s’est attaquée à l’alcool et au tabagisme, aujourd’hui c’est la crise des opioïdes qui prend le dessus.

De nos jours, la priorité est de s’attaquer aux facteurs qui influent sur la santé de nos communautés , explique Mme Riopel.

L’éducation, la pauvreté, le logement et l’accès aux services préventifs sont des dossiers prioritaires visant à améliorer la santé des communautés.

Des crises qu’il a fallu traverser

Claire Rosevear a travaillé pendant 31 ans au Bureau de santé Porcupine.

L’infirmière à la retraite se souvient d’une certaine maladie du début des années 80  (Nouvelle fenêtre) qui faisait très peur, parce qu’inconnue.

On ne savait pas trop quoi faire avec cela au début (VIH-SIDA). Il y avait beaucoup de crainte à cette époque-là , se rappelle Mme Rosevear.

Elle se rappelle que le bureau de santé Porcupine avait invité des gens souffrant de la maladie pour venir expliquer ce qu’ils vivaient, et comment faire pour améliorer la situation autour d’eux.

Mme Riopel est à l’emploi du Bureau de santé Porcupine depuis 21 ans.

Parmi les crises vécues, elle se rappelle le SRAS, apparu pour la première fois en 2003 au Canada et qui avait surtout touché Toronto.

Nous avions été obligés de mobiliser nos ressources pour combattre le SRAS qui était une maladie respiratoire contagieuse. Chantal Riopel

Dépourvue d’un vaccin pour vaincre la maladie, la santé publique de Porcupine a mis en place des stratégies afin de minimiser la propagation dans les communautés.

Des infirmières portent de l’équipement de protection contre le SRAS à l’extérieur d'un hôpital de Toronto en 2003. Photo : La Presse canadienne / Kevin Frayer

Les hôpitaux et les centres de soins de longue durée avaient été fermés aux visiteurs pour freiner la propagation.

Ensuite est venue la H1N1, beaucoup moins sévère que le virus précédent et moins difficile à gérer.

Nous avions beaucoup appris du SRAS , dit Mme Riopel.

Mais la grandeur du territoire desservi par le Bureau de santé Porcupine nécessitait de longs déplacements.

Le Bureau de santé Porcupine couvre un large territoire le long de la route 11. Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

Ça impliquait pour nous les infirmières, beaucoup de voyagement entre communautés ; Hornepayne, Hearst, Kapuskasing et nous donnions des vaccins aux gens de trois à quatre fois par semaine , se rappelle Mme Rosevear.

La santé publique c’est aussi toute la question entourant la qualité de l’eau, la salubrité alimentaire, la prévention des maladies par la vaccination.

On travaille aussi avec les municipalités pour établir par exemple des parcs publics, des trottoirs ou des sentiers pédestres. Nous voulons changer l’environnement pour permettre aux gens de faire des choix qui amélioreront leur santé , dit Chantal Riopel.

Tout comme le tabagisme, le vapotage fait maintenant partie des luttes en santé publique en Ontario. Photo : Associated Press / Steven Senne

Préoccupation de l’avenir

Les changements climatiques et la santé mentale sont deux dossiers que l’infirmière en chef Chantal Riopel compte attaquer de front.

De plus en plus de gens ont un diagnostic de santé mentale. Lors de consultation avec nos partenaires, ceci a été identifié comme une priorité , conclut-elle.

Il y a aussi le vapotage , relate Claire Rosevear.

Autant l’on pensait au début qu’il serait moins nocif que la cigarette. Ce que je vois dernièrement prouve qu’il n’en est rien surtout auprès des jeunes Claire Rosevear, infirmière à la retraite.

Des dossiers qui ne changeront jamais