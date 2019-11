Tout vendre pour habiter dans un autobus, le grand périple d'Angel Forrest

Angel Forrest s'apprête à vivre un des plus grands périples de sa vie. La chanteuse estrienne et son conjoint, le musicien Denis Coulombe, se sont départis de tout, ou presque, et ils vivront dans un autobus.

Pourquoi avoir décidé de tout vendre et aller sur la route? On avait une maison de quatre étages. On était tout le temps sur la route. On s’en va jouer des shows partout au Québec et dans le monde. Et quand on revient à la maison, il faut arroser les plantes, faire le ménage… , ironise quelque peu Angel Forrest.

Le déclic est venu pour le couple lorsque leur fille de 20 ans a décidé de quitter le nid familial pour aller en Asie. Il n’y avait aucune raison pour nous de garder notre maison , explique la chanteuse.

Angel Forrest s'apprête à vivre un des plus grands périples de sa vie. Photo : Radio-Canada / Anik Moulin

L’année passée, on a calculé qu’on a été à la maison deux mois dans l’année , souligne de son côté Denis Coulombe.

Plus ta maison est grande, plus tu as du stock. On n’a pas besoin de quatre télés et de trois sofas. C’est ridicule. Angel Forrest

Direction Nashville

Après avoir fignolé leur dernier album, la chanteuse estrienne et son compagnon ont décidé de vendre leur maison de Granby pour aller à Nashville, où ils ont quelques contacts. Notre guitariste s’est acheté un VR avec sa blonde et ils sont tous les deux partis là-bas. Nous, on s’en va après Noël pour écrire, se faire des contacts , continue Angel Forrest.

À Nashville, si tu manques d’inspiration en te levant le matin, t’as accès à tout plein de monde inspirants. Sur la rue Broadway, à tous les 200 pieds, t’as un band qui joue. Denis Coulombe

Denis Coulombe devant l'autobus qui lui servira de maison avec sa conjointe Angel Forrest. Photo : Radio-Canada / Anik Moulin

Leur décision d’aller à Nashville n’est pas due au hasard. C’est la ville de la musique numéro 1 et la majorité des gens qui y sont, le sont pour les bonnes raisons , s’enthousiasme Denis Coulombe.

L’autobus que le couple a acquis a un nom : Maggie. Il date de 1986 et compte beaucoup de kilométrage. Avant que l’autobus appartienne à Willy Lamotte, il faisait partie d’une flotte d’autobus aux États-Unis et il faisait la route entre Boston et le sud du pays , explique Denis Coulombe.

Il ne reste plus que quelques semaines avant que le couple parte sur la route pour entamer leur nouvelle vie.