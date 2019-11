Des élèves construisent un robot capable de ramasser des objets dangereux

Depuis plusieurs mois, des élèves de l’École secondaire Sturgeon Composite, au nord d’Edmonton, travaillent à la construction d’un robot pouvant ramasser des objets dangereux dans les lieux publics comme les parcs. S’ils réussissent, leur robot, inspiré du robot explorateur Spirit Rover envoyé sur Mars par la NASA, pourrait être en mesure de détecter et de ramasser des objets comme des seringues, des condoms et des morceaux de verre.

Le projet est né lorsqu’un groupe d’étudiants en informatique ont expliqué à leur enseignant de mathématiques Kevin Hubick qu’ils voulaient construire un robot.

Après avoir lu un article à propos d’une jeune fille qui s’était piquée accidentellement avec une seringue abandonnée dans un parc, ce dernier a eu l’idée de proposer à ses étudiants de construire un robot capable de disposer de ce genre d’objets.

Selon la Ville d’Edmonton, le risque d’attraper une maladie en touchant une seringue usagée est très faible. Faire nettoyer les parcs par des employés municipaux demande cependant du temps et de l’argent, selon Kevin Hubick, interviewé à l’émission Radio Active  (Nouvelle fenêtre) de CBC.

Les robots sont parfaits pour cela. Ils ne se fatiguent pas. Si on les programme de manière très spécifique, ils ne font pas d’erreurs , explique-t-il.

Un travail d’équipe d’envergure

Le petit groupe d’étudiants s’est rapidement agrandi pour inclure plusieurs autres élèves et enseignants ainsi qu’un ingénieur mécanique. La compagnie edmontonienne Plastic Plus Ltd a également fourni du matériel gratuitement.

Le projet a également bénéficié d’un prix de 5000 $ de l’Association des ingénieurs et géoscientifiques professionnels de l’Alberta ( APEGAAssociation des ingénieurs et géoscientifiques professionnels de l’Alberta ).

Ils sont en train de créer quelque chose qui va avoir un réel impact sur la communauté Nathalie Hervieux, coordonnatrice des relations avec les collectivités pour l’APEGA

Pour réduire leurs coûts, l’équipe essaie de recycler le plus de matériel possible, comme un bras robotisé trouvé dans un tas d’objets à l’école.

Les élèves de l'école secondaire Sturgeon Composite, près d'Edmonton, travaillent depuis plusieurs mois à la construction d'un robot capable de ramasser des objets dangereux. Photo : Kevin Hubick

Faire fonctionner le bras est le plus grand défi de l’équipe. L’ordinateur et le programme informatique qui y été intégré ne fonctionnaient pas. Les étudiants ont donc dû pratiquer de la rétro-ingénierie afin de résoudre plusieurs problèmes impliquant les codeurs qui mesurent l’amplitude que peuvent atteindre les articulations du bras.

Pour Kevin Hubick, ces difficultés représentent d’excellentes opportunités d’apprentissage.

Ce sont des choses qu’on n’apprend pas dans les manuels scolaires , dit-il.

Malgré tout, les étudiants continuent de persévérer. Ils travaillent sur leur projet tous les jours sur la période du midi, les jeudis soirs et parfois même les fins de semaine.

Cela me rend très heureuse parce que je crée quelque chose avec mes mains , raconte Shea Mullins, un élève de 12e année.

Le projet a commencé en juin et devrait se terminer à la fin de l’année scolaire.

Avec les informations de Madeleine Cummings