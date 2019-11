Objectif : 2 M$ pour l'Arbre de l'espoir 2019

Coanimé par Anne-Marie Parenteau et Janic Godin, le trentième Radiothon de l’Arbre de l’espoir est diffusé vendredi sur les ondes de Radio-Canada de 9 h à 19 h, HA. Les organisateurs visent cette année un objectif ambitieux de 2 millions de dollars pour marquer les trois décennies de cet événement au profit de la cause du cancer.

Andrew Creeggan est le chef de l'orchestre maison composé aussi de Sébastien Michaud, Jean Surette et Denis Surette. Photo : Radio-Canada / Patrick Lacelle

Prestations musicales, témoignages d’espoir et rencontres inspirantes sont au menu encore une fois cette année au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, campus de Dieppe.

Parmi les artistes qui monteront sur scène, notons Joseph Edgar, Hert LeBlanc, Monique Boudreau, Joey Robin Haché et Joannie Benoit.

Jacqueline LeBlanc, originaire de Memramcook, s'est rendue sur place pour faire son don et écouter avec le public au CCNB de Dieppe. Photo : Radio-Canada / Patrick Lacelle

La réussite de l’événement repose sur les épaules de plusieurs bénévoles. Michel DeGrâce est l’un d’entre eux. Depuis près 15 ans, il contribue d’une manière ou d’une autre au radiothon diffusé en direct du CCNB Dieppe.

On croit que c’est une super de bonne cause. Ça touche tellement de gens. Si on peut aider de n’importe quelle façon, on est prêt à le faire. Quand je travaillais je prenais une journée de congé pour venir ici. Il y a tellement une bonne énergie , a expliqué M. DeGrâce.

Plusieurs bénévoles, comme Michel Degrâce, sont là depuis le début de la campagne de l'Arbre de l'espoir il y a 30 ans. Photo : Radio-Canada / Patrick Lacelle

Vendredi, le travail de M. DeGrâce consistait à accepter les dons des gens qui se présentent au CCNB en personne. Jacqueline LeBlanc de Dieppe est l’une de ces personnes. Elle a fait un don en personne en plus de passer une partie de la journée au collège, comme elle le fait depuis une vingtaine d’années.

J’ai toujours fait un don à l’Arbre de l’espoir parce que nous sommes touché par le cancer de très près. Tout le monde est touché. C’est une cause très importante , a confié Mme LeBlanc.

J’aime beaucoup les témoignages qui se font. C’est touchant. C’est une belle expérience, ça nous fait apprécier notre santé , a-t-elle ajouté.

Un défi réussi

Plus de 567 000 $ ont déjà été amassés jeudi soir lors de l'événement le Défi coupe de l'espoir, une activité au cours de laquelle des participants devaient se raser les cheveux contre un montant minimum de 2500 $.

Une quarantaine de personnalités du Nouveau-Brunswick ont accepté de relever le Défi coupe de l’espoir au profit de la campagne de l’Arbre de l’espoir. Photo : Radio-Canada / Gilles Landry

L'objectif du défi, qui avait été fixé à 225 000 $ a été largement dépassé.

Les fonds recueillis par la campagne 2019 aideront à financer des projets selon les besoins identifiés au Centre d’oncologie Dr-Léon-Richard et aux départements du CHU Dumont qui offrent des services aux patients atteints du cancer.

Depuis 1989, la campagne de l’Arbre de l’espoir a permis la réalisation de grands projets qui ont bénéficié aux gens touchés par le cancer au Nouveau-Brunswick et à leurs familles.

Avec des informations du journaliste Patrick Lacelle