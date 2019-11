Propos haineux : vague de sympathie pour la députée de Sherbrooke

"Pauvre dinde", "maudite folle", "quelle conne", "tu es une maudite sans génie", "tu es une bonne à rien et tu ne comprends rien", "va chier, la brebis", "si j'étais ton fils ou ta fille, j'aurais honte de ma mère", "tu devrais décrisser car tu n'es qu'une pollution à voir", "retourne vivre dans le village d'où tu viens", "inutilité vivante"...

C'est avec difficulté que la députée Christine Labrie a prononcé ces mots durs qu'elle et ses collègues de Québec solidaire reçoivent sur les réseaux sociaux. Une dénonciation qui a soulevé toute une vague de sympathie et qui lui a valu les applaudissements de ses collègues de l’Assemblée nationale.

J'ai reçu des messages de citoyens, de parlementaires, même d'anciens parlementaires, tout le monde est très sensible à cette situation-là, a réagi, jeudi, la députée de Sherbrooke. C’est sûr que la majorité des messages qu’on reçoit sont des messages positifs. Mais des messages haineux, les femmes de tous les partis en reçoivent. Des femmes politiques, des femmes qui prennent la parole publiquement…

Il faut le dénoncer et il faut assurément porter plainte quand il y a des menaces qui portent atteinte à notre intégrité, qui sont discriminatoires. Il y a des mécanismes pour [les dénoncer] et il faut les utiliser. Christine Labrie, députée provinciale de Sherbrooke.

Pour Mme Labrie, la situation est suffisamment répandue pour avoir le mérite d’être dénoncée. C’est important de dénoncer parce que c’est totalement inacceptable. Quand on devient une personnalité publique, on s’expose aux critiques. Mais il y a moyen de critiquer les gens dans le respect en se basant sur des faits et des arguments et ça, je pense que c’est très sain de le faire , soutient-elle.

Aucun palier politique épargné

L’allocution de Christine Labrie a été partagée plus de 3 700 fois sur les réseaux sociaux. Elle a touché de nombreux politiciens, dont l'ex-députée péquiste Marie Malavoy.

Ce que nous on veut, c'est qu'il y ait moitié d'homme, moitié de femmes à l'Assemblée nationale et dans cette période-ci on sent que ça déstabilise certaines personnes et qui essaient de retourner ça contre des députées élues en leur envoyant des messages très très désagréables personnellement , commente Mme Malavoy.

Aucun palier politique ne serait épargné par cette violence dirigée contre les femmes. Selon une étude de l'Université de Sherbrooke réalisée en 2017, 53 % des mairesses affirment avoir été victimes au moins une fois d'intimidation, contre seulement 34 % chez les maires.

Une situation qui freinerait l'implication des femmes en politique, selon la professeure derrière cette étude, Eugénie Dostie Goulet.

Ça peut -être suffisant pour qu'on décide de ne pas se représenter, qu'on décide de quitter la politique, qu'on décide que c'est un fardeau trop important de percevoir cette discrimination, cette intimidation-là , regrette la professeure de l’Université de Sherbrooke.

La dénonciation, l’une des meilleures solutions?

Selon Mme Dostie Goulet, la solution passerait par la sensibilisation, mais aussi par la dénonciation.

Les femmes sont aussi moins promptes à dénoncer cette intimidation-là, ce harcèlement-là dont elles sont victimes, comme deux fois moins que les hommes. Elles en parlaient, elles se confiaient, mais c'est ce qui manquait, cette dénonciation officielle-là pour vraiment changer les choses à long terme , continue-t-elle.

Une position qui est partagée par Christine Labrie. Quand on parle de messages haineux avec un tel niveau de violence, ça me semble indispensable de le dénoncer , souligne-t-elle.

Toutes les personnes qui ont une tribune devraient les utiliser pour dénoncer de type de messages pour envoyer le message aux femmes qu’elles sont les bienvenues en politique et sur la place publique et qu’elles n’ont pas à subir ce genre de violence. Christine Labrie, députée provinciale de Sherbrooke.

Même cette prise de parole a été douloureuse, Christine Labrie affirme qu'elle s'est avérée libératrice pour elle. Ce n'est pas une victimisation, c'est vraiment une reprise de pouvoir, c'est de reprendre le contrôle sur cette situation-là en la dénonçant , conclut-elle.

Dans le cadre de la campagne internationale de sensibilisation à la cyberintimidation « 12 jours d'action contre la violence envers les femmes », des députées des quatre formations politiques représentées à l'Assemblée nationale ont tenu à dénoncer le fléau de la violence en ligne destinée aux femmes politiques, mercredi, par une motion déposée en Chambre.

Avec les informations de Katy Larouche.