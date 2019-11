Le Conseil de développement du sport de Gatineau fait peau neuve

Après une décennie à soutenir les athlètes de la région, le Conseil de développement du sport de Gatineau (CDSG) change de nom et souhaite se recentrer sur sa mission première d’aider le monde sportif.

Exit le CDSGConseil de développement du sport de Gatineau ; place à Excellence sportive Outaouais (ESO). Avec cette nouvelle appellation-là, on pense qu’on va pouvoir plus rayonner et être capable faire comprendre aux gens qu’on existe , a expliqué le président de l’organisme, Daniel Leduc.

Même si l’organisme est venu en aide à 3000 jeunes sportifs de la région depuis sa création, il est devenu nécessaire de retourner aux sources pour faciliter la vie les athlètes en quête de soutien, croit son dirigeant.

Si un athlète veut avoir un soutien, [on veut] qu’il sache à quelle porte il doit cogner , a indiqué le président d’ ESOExcellence sportive Outaouais , qui souhaite que son organisation devienne un guichet unique pour les athlètes de la région .

Qui plus est, ESOExcellence sportive Outaouais a nommé 21 ambassadeurs issus d’une panoplie de disciplines — comme le skieur acrobatique Félix Bertrand ou la canoë-kayakiste de vitesse Sophia Jensen — pour la représenter et agir comme modèles pour les jeunes sportifs amateurs qui aspirent à gravir les échelons jusqu’aux rangs professionnels.

