Jouer au hockey en Corée du Nord, un projet unique qui n’est pas sans critiques

Pour l'expert de la Corée du Nord Paul Evans, de l’Université Simon _Fraser (SFU), les personnes qui envisagent de voyager dans ce pays totalitaire devraient d'abord considérer l’implication morale , notamment en raison des recettes engendrées par le tourisme, qui augmentent les coffres du régime.

Certains touristes ne sont pas influencés par la nature du régime et par la tension entourant les récents tests de missiles. Mais certains, après y avoir pensé, changent d'idée , explique M. Evans.

Je pense que quiconque se rend dans ce pays devrait se poser ces questions complexes , reconnaît d'emblée l’un des organisateurs, Matt Reichel, qui est déjà allé pas moins de 60 fois dans ce pays solitaire et autoritaire.

Damon Sabbadin et d'autres curieux se sont rassemblés à la séance d'information du tournoi de hockey en Corée du Nord qui s'est tenue à Vancouver. Photo : Radio-Canada / G. Lasalle

Défier l'isolationnisme

Damon Sabaddin est le premier joueur à s'être inscrit au tournoi. L'homme de 23 ans ne voit rien d'immoral à y participer, au contraire. Je veux montrer aux Coréens ce qu'est la vie d'un Canadien , dit-il.

Le système scolaire décrit les étrangers, et en particulier les Occidentaux, comme des êtres hostiles, raconte Matt Reichel. Il est donc impératif de provoquer des interactions qui ne sont ni menaçantes ni liées à la guerre et à la politique pour se défaire de cette perception.

La présence de Canadiens dans le pays est essentielle pour combattre l’isolationnisme et les politiques qui tiennent ses citoyens à l'écart du monde extérieur, plaident les organisateurs du tournoi. Photo : Matt Reichel

Pour nous, la guerre de Corée est un événement dont on parle le temps d’une classe à l’école, mais, pour eux, c’est la pierre angulaire, la genèse de leur pays. Matt Reichel

Avec ses démonstrations militaires, l’État s’assure de maintenir cette histoire bien vivante dans l’esprit des gens. Il est important de leur montrer que [l’époque de la guerre] est révolue et que nous pouvons créer des liens autour de choses que nous avons en commun , estime M. Reichel.

À travers le tourisme traditionnel, la capacité d’apprendre sur la Corée du Nord est extrêmement limitée. Il existe un fort désir de séparer les étrangers et les Nord-Coréens, de sorte qu'un échange authentique n'est pas vraiment possible , disent les organisateurs.

Le tournoi de hockey est conçu pour être réellement axé sur le partage et l'interaction. Il ne s’agit pas de regarder le pays à travers les fenêtres d’un bus touristique.

L’argent, nerf de la guerre

Pour participer au tournoi, les joueurs doivent s’inscrire et payer 3300 $. Les frais d’inscription excluent les assurances médicales et de voyage, qui sont par ailleurs obligatoires, ainsi que le vol vers la Chine, où les participants pourront obtenir leur visa d’entrée vers la Corée du Nord.

Matt Reichel promet que le processus est simple et que les visiteurs n’ont qu’à présenter un passeport valide et répondre à un formulaire.

Les hockeyeurs présents à la rencontre d'information ont posé des questions allant de la sécurité à celle, plus technique, de l'aiguisage des patins. Photo : Matt Reichel

Durant la rencontre, les organisateurs se sont opposé à la critique répétée que les touristes étrangers sont l’une des rares sources de revenus pour différentes organisations en Corée du Nord. Le programme sportif, assurent-ils, n'a aucun lien financier avec les plus hauts niveaux du gouvernement nord-coréen, comme l'armée ou le parti central.

Un argument qui convainc M. Sabbadin. Le jeune homme affirme que les bénéfices qui découleront des interactions avec le peuple coréen seront de toute façon plus importants que le faible pourcentage des dépenses touristiques qui pourrait profiter au gouvernement.

Les organisateurs tiendront des séances d’information détaillant les questions juridiques et liées à la sécurité une fois que l’équipe sera constituée. Photo : Radio-Canada / G. Lasalle

Liens diplomatiques inexistants

Je n'ai aucune crainte liée à la sécurité , déclare Damon Sabbadin avec assurance. Ses parents, eux, pensent différemment. Tous les gens que je connais, tous , insiste-t-il en riant, ont peur pour moi. Ne manquant pas d'enthousiasme, il tente de se faire rassurant.

J'ai toujours été fasciné par la Corée du Nord et j'adore le hockey. La combinaison des deux, ça va être malade. Damon Sabbadin, participant

Sport Canada et Affaires mondiales Canada confirment n’avoir aucun rôle à jouer dans cette initiative, le second se limitant à rappeler que les services consulaires canadiens recommandent d’éviter tout voyage en Corée du Nord. Photo : Matt Reichel

L’histoire du jeune américain détenu et rapatrié dans le coma après avoir volé une affiche est bien présente dans les esprits. Avoir peur d'aller en Corée du Nord est tout à fait naturel , avoue M. Reichel. Mais la réalité, c’est que vous devez quasiment faire exprès pour vous mettre dans le pétrin.

Ottawa n’ayant pas de bureau dans le pays, la capacité des représentants du Canada à fournir des services consulaires est extrêmement limitée. En cas de problème, c'est vers l'ambassade suédoise que le groupe se tournera.

Un choix personnel

Difficile de savoir combien de Canadiens se rendent en Corée du Nord chaque année, puisque les données ne sont pas rendues publiques par Pyongyang. Photo : Matt Reichel

Simon Cockrell, le directeur général de Kyoro, une agence de voyages spécialisée en Corée du Nord, estime que le nombre de visiteurs canadiens se situe entre 300 et 500 par an. En comparaison, plus de 20 000 Canadiens ont foulé le sol de la Corée du Sud au mois d’octobre uniquement, selon l'office de tourisme du pays.

Visiter ou non la Corée du Nord est un choix personnel qui dépend de ce que souhaitent apprendre les gens de cette expérience, croit M. Reichel. Une connexion authentique entre des personnes est possible même si le système est contre nous.

Vous n'avez pas à vous joindre à cette initiative ni à la soutenir, mais laissez-nous essayer , conclut-il.