Le gouvernement du Québec octroie une aide financière pouvant aller jusqu'à 5,3 millions de dollars aux entreprises forestières de l'Outaouais et des Laurentides pour traverser la crise qui ébranle l’industrie.

Le gouvernement provincial a indiqué dans un communiqué publié vendredi matin que cette enveloppe visait à alléger les répercussions de la fermeture récente de l’usine de Fortress, à Thurso, sur les entreprises qui récoltent du bois en Outaouais et dans les Laurentides.

Le soutien financier [...] permettra de compenser les frais additionnels engendrés par le déplacement des volumes de bois des entreprises de ces régions vers l’usine de Domtar située à Windsor, en Estrie , peut-on lire dans le communiqué du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.

En entrevue à l’émission Les matins d’ici, le ministre Pierre Dufour a affirmé qu’il s’agissait d’un coup de pouce temporaire pour le secteur forestier, le temps de trouver une solution plus permanente.

C’est un diachylon qu'on met sur une plaie ouverte. Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs

Création d'une cellule de crise

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs (archives) Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Le gouvernement du Québec entend mettre sur pied une cellule d’intervention spéciale formée d’élus des différents ordres de gouvernement ainsi que d’intervenants régionaux et de l’industrie afin de trouver des solutions à long terme.

Le ministre Dufour est d’avis que le temps presse. On n'aura pas le choix de trouver des actions à court terme et c’est la cellule de crise qui va nous amener vers des tangentes et des directions , a-t-il lancé.

Le régime forestier mis en place en 2013 est souvent pointé du doigt par les acteurs de l’industrie en Outaouais pour la hausse des coûts, mais le ministre n’ose pas mettre cette mesure au banc des accusés.

Avec le temps, comme n'importe quel programme, on peut voir un peu ce qui a été fait , a-t-il soutenu. Il y a de bonnes choses qui ont été faites et il y a des choses qui doivent être revues.

La première rencontre de la nouvelle cellule doit avoir lieu en Outaouais le 12 décembre.

Travailler en équipe, mais rapidement

Chantal Lamarche, préfète de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau (archives) Photo : Radio-Canada

C’est une bonne nouvelle, mais il faut prendre des actions et rapidement , a réagi de son côté la préfète de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau, Chantal Lamarche, à l'antenne de Radio-Canada.

Il ne faut pas que ce soit des rencontres de cellule d'intervention juste pour parler. Il faut travailler en équipe. Chantal Lamarche, préfète de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau

La préfète fait de ce dossier une priorité. Je vais talonner je ne vais pas les lâcher. C’est depuis 2013. On peut-tu régler ça et passer à d’autres choses en Outaouais? a -telle demandé.

Selon elle, la forêt mixte de l’Outaouais est au cœur des déboires des derniers mois. Quand on fait des opérations en forêt, les coûts d'exploitation sont trop élevés par rapport au régime forestier qui existe , a expliqué Mme Lamarche.

Une fermeture qui coûte cher

C’est la troisième fois depuis le début de l’automne que Québec se porte au secours du secteur forestier en Outaouais. En septembre, la province a octroyé un prêt de 5 millions de dollars à l'usine Fortress pour l’aider à maintenir ses activités.

Le lendemain de la fermeture de l’usine, en octobre, l’administration Legault a accordé un nouveau prêt de 8 millions de dollars à l’entreprise.

Les difficultés de l’usine de cellulose de la MRC de Papineau ont également forcé l’entreprise Lauzon planchers de bois exclusifs — basée à Papineauville — à mettre un terme à ses activités de coupe forestière. Résultat : 165 personnes ont perdu leur emploi.

Ces pertes s’ajoutent aux quelque 250 mises à pied à l’usine Fortress elle-même.