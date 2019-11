Tragédie de Lac-Mégantic : Thomas Harding est officiellement exclu de la poursuite civile

La requête en ce sens qui avait été déposée en septembre dernier au palais de justice de Lac-Mégantic a été approuvée par un juge, jeudi.

C’est une décision qu’on espérait. Pour M. Thomas Harding, ça met fin à toutes les procédures qu’il y avait contre lui. Il est très soulagé , partage son avocat, Me Charles Shearson.

En échange, Thomas Harding accepte de collaborer avec les plaignants du recours collectif. Cela signifie qu'il devra témoigner lors du procès prévu à l'automne 2020.

M. Harding a des informations qu’on obtiendrait difficilement autrement. Charles Shearson, avocat de Thomas Harding.

Les demandeurs du recours collectif voulaient la coopération de M. Thomas Harding, mais pas en terme monétaire, mais en termes d’informations. M. Harding a quand même œuvré presque toute sa vie dans le chemin de fer, comme toute sa famille. C’est une personne qui a une connaissance intrinsèque du domaine , explique Me Shearson.

À savoir si de nouveaux éléments pourraient être révélés lors du témoignage de Thomas Harding, son avocat en doute fortement.

Lac-Mégantic est un événement qui a été décortiqué seconde par seconde. Des experts se sont penchés sur la trame factuelle. Dans un train, comme dans les avions, il y a des boîtes noires. Toutes les conversations sont enregistrées entre les contrôleurs et les ingénieurs de train, croit Me Shearson.

Mon opinion, c’est qu’il n’y aura pas de grande surprise. Toutefois son témoignage pourrait soutenir certains éléments ou les clarifier. Charles Shearson, avocat de Thomas Harding.

Plus de 5000 personnes sont inscrites au recours collectif. Elles vont réclamer entre 100 et 200 millions de dollars aux compagnies ferroviaires Canadian Pacific et Montreal Maine et Atlantic Canada.