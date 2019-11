Opposition à l’Hôtel de Ville contre les compressions à la Winnipeg Transit

L’élaboration du budget pluriannuel de la Ville de Winnipeg continue de déchaîner les passions. Des manifestants et de nombreuses délégations se sont présentés jeudi à l’hôtel de ville pour dissuader les élus d'adopter des compressions budgétaires ciblant la société de transport Winnipeg Transit.

Moins de lignes de transport rapides, moins de nouveaux autobus et des heures de fonctionnement réduites : les mesures proposées par Winnipeg Transit pour respecter les cibles du prochain plan budgétaire 2020-2023 sont « draconiennes », selon les manifestants.

Soixante délégations ont également répondu présent aux audiences publiques menées par la Ville de Winnipeg pour s’opposer à ces compressions.

Devant le comité des travaux publics et du renouvellement des infrastructures, le conseiller municipal Ross Eadie a réitéré l’importance du transport en commun. Certains résidents de Winnipeg en dépendent pour se déplacer, affirme-t-il.

Soixante délégations se sont exprimées jeudi devant le comité des travaux publics et du renouvellement des infrastructures de la ville de Winnipeg. Photo : Radio-Canada / Sophie Pelletier

Selon Denis Bosc, le directeur financier du Syndicat uni du Transport de Winnipeg, les horaires des autobus sont déjà peu fiables, ce qui dissuade la population d’utiliser les transports en commun dans la capitale manitobaine. Il craint l’impact qu'aurait la réduction des lignes de transport d’autobus.

Depuis 30 ans, on a le même nombre d’autobus, alors que la ville s'agrandit, on a besoin d’améliorer ce service, dit-il. [...] Je ne comprends pas comment on peut améliorer le système en coupant le budget pour le transport.

Denis Bosc se dit par ailleurs convaincu de l’appui de la population quant à un meilleur investissement dans le transport en commun.

Augmenter les impôts comme solution

Ces compressions dans les services sont inacceptables pour la communauté, selon Josh Brandon, un porte-parole du Conseil de planification social de Winnipeg.

Entouré d’une vingtaine de manifestants devant la mairie de Winnipeg, il rappelle qu’il existe une solution de rechange à la fermeture de ces centres communautaires, bibliothèques et lignes de transports publics : augmenter les impôts.

Winnipeg fait partie des villes qui ont les plus bas taux de taxes au Canada, explique-t-il. Les impôts sont plafonnés depuis des années. [...] Si on veut préserver ces services, il faut les payer.

L'autobus : un investissement vert?

Pour le militant Josh Brandon, la priorité donnée à l’agrandissement de la ville va à l’encontre du développement durable. Il implore les conseillers municipaux de « prendre une autre direction ».

On est dans une situation d’urgence climatique partout dans le monde, lance-t-il. Pendant ce temps, à Winnipeg, on gèle le budget pour notre forêt urbaine, on donne de l’argent à la construction des routes sans investir dans le transport en commun.

Le Conseil de planification social de Winnipeg promet qu’il continuera à manifester jusqu’à l’adoption du budget pluriannuel, en mars 2020.

Ces compressions budgétaires sont encore des propositions. Aucune d’entre elles n’est coulée dans du béton, affirmait lundi le conseiller municipal de Saint-Boniface, Mathieu Allard.

Les consultations publiques sur le sujet se déroulent toute la semaine.

Avec les informations de Laïssa Pamou et de Sophie Pelletier