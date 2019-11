Un premier centre de services intégrés en immigration ouvrira ses portes à Yellowknife

Le Sommet nordique en immigration, organisé par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), est un sommet bilingue annuel. Il rassemble les intervenants en immigration des trois territoires et d’autres organismes et se tient les 3 et 4 décembre cette année.

Linda Bussey, la directrice générale de la FFT, espère rallier la communauté anglophone pour offrir une panoplie de services en immigration à un seul endroit.

Nous n’avons pas encore mis de panneau pour indiquer où le centre se trouve, parce que si jamais nous signons une entente pour travailler avec nos collègues anglophones, j’aimerais que l’affichage soit bilingue , explique-t-elle.

Pour le moment, les responsables du centre cherchent à embaucher un coordonnateur. Celui-ci aura à son tour la tâche d’embaucher des employés pour fournir les services en établissement et de mettre sur pied un comité consultatif.

La demande conjointe pour la création du centre a été déposée en avril.

C’est assez rapide , convient Linda Bussey. Nous en sommes encore [à la phase de] projet pilote.

Partenaire dans l'aventure, le Conseil de développement économique des Territoires du Nord-Ouest y voit une occasion de simplifier la vie aux nouveaux arrivants, note son directeur général, François Afane.

Il va par ailleurs améliorer l’efficacité dans le suivi individualisé global (accueil, emploi, intégration socioéconomique, identification des manquements) des nouveaux arrivants afin que leur expérience soit la meilleure et qu’ils s’établissent définitivement dans les TNO. François Afane, directeur général du CDETNO

Le centre a pignon sur rue au 5204, rue Franklin, à Yellowknife.

Pour sa part, l’Association franco-yukonnaise (AFY) et le Carrefour du Nunavut seront de la partie pour rencontrer les représentants d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.

Cette rencontre sera notamment l’occasion de planifier la stratégie pour les cinq prochaines années, puisque les fonds en immigration viennent d’être renouvelés au pays.