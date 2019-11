Un nouvel outil pour prévenir le vapotage chez les jeunes

L’instigateur du projet, le pneumologue Louis-Philippe Boulet, souligne qu’en 5e secondaire, un élève sur deux a déjà essayé la cigarette électronique.

C’est énorme on ne peut pas être insensible à ça. [...] C’est un grand problème de société présentement. Je ne dis pas que le vapotage cause le cancer, loin de là, mais on sait que le vapotage est très populaire chez nos jeunes , s’inquiète le médecin de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec ( IUCPQInstitut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec ).

Cette popularité du vapotage chez les jeunes est d’autant plus inquiétante pour le Dr Boulet que les adolescents qui utilisent régulièrement la cigarette électronique ont trois fois plus de chances de devenir des fumeurs de cigarettes conventionnelles.

La trousse qu’il a développée avec ses partenaires servira à montrer aux élèves les ravages de la cigarette sur les poumons.

Il y a plusieurs descriptions qui montrent comment ça affecte le poumon, qu'est-ce que ça fait le cancer. Tout le monde [a des cas de cancer] dans sa famille. Alors souvent les jeunes sont intéressés à savoir c'est quoi et pourquoi il faut prévenir , estime le pneumologue.

Louis-Philippe Boulet, pneumologue à l'IUCPQ Photo : Radio-Canada

Ne devenez pas esclave de la cigarette à votre âge, essayez de vous libérer de ça et garder vos poumons en santé. Louis-Philippe Boulet, pneumologue à l'IUCPQ

Troubles pulmonaires

Louis-Philippe Boulet rappelle aussi que le phénomène du vapotage est encore trop récent pour connaître les effets à long terme sur la santé.

À court et moyen termes toutefois, de plus en plus de personnes qui font usage de la cigarette électronique développent des troubles pulmonaires qui parfois mettent leur vie en danger.

On voit déjà une certaine épidémie de problèmes respiratoires, 2000 cas aux États-Unis et au Canada de problèmes aigus suite à du vapotage , note le Dr Boulet.

Au Québec, trois cas de problèmes pulmonaires graves liés au vapotage ont été confirmés. Les trois personnes touchées étaient toutes âgées de la cinquantaine ou la soixantaine et elles vapotaient pour arrêter de fumer.