Un rapport recommandant la réimplantation d’un centre antiracisme déplaît à Hamilton

Si le conseil municipal de Hamilton accepte les recommandations d’un rapport qui lui sera remis la semaine prochaine, le Centre de ressources antiracisme de Hamilton (HARRC), pourrait reprendre du service dès février 2020, et ce, dans une formule modifiée. La formule est toutefois loin d’être idéale selon plusieurs défenseurs du projet.

Le rapport, qui sera présenté au comité de finances et d’administration le 5 décembre, recommande que le centre soit dirigé par un conseil d’administration indépendant de la Ville, après un intérim assuré par la municipalité durant 6 mois.

Je pense que ça ne correspond pas nécessairement à ce qui a été proposé par les gens lors des consultations de la communauté , indique Ameil Joseph, un professeur de sociologie à l’Université McMaster impliqué dans la création du centre depuis 2014.

Ce dernier croit que ce sont plutôt des membres de la communauté qui devraient assurer l’intérim du centre et ensuite désigner le conseil d’administration indépendant.

Durant les consultations, les gens ne sentaient pas que la Ville devrait être l’entité qui met en œuvre les prochaines étapes pour établir un C. A. indépendant , estime M. Joseph.

Le professeur soutient que la municipalité pourrait former un comité de gens qui travaillent déjà à combattre le racisme dans la ville, afin d’assurer la crédibilité du processus.

Mouna Bile est coordonnatrice pour la justice à la communauté noire à la Clinique juridique communautaire de Hamilton. Photo : Radio-Canada / Colin Côté-Paulette

D'autres personnes qui ont participé aux consultations publiques sur l'avenir du centre considèrent que le retrait de la Ville dans le processus permettrait d’établir un lien de confiance avec certaines communautés.

Pour une personne, de venir au centre, de s’ouvrir comme ça, de parler des actes qui ont été commis contre elle, on lui demande beaucoup. On leur demande d’être vulnérable et de faire confiance à la personne de l’autre côté , explique la coordonnatrice bilingue pour la communauté noire à la Clinique juridique communautaire de Hamilton, Mouna Bile.

Si vraiment la Ville veut que le centre soit rétabli et qu’il soit un succès, ils doivent prendre l’initiative de se mettre à l’arrière. Mouna Bile

M. Joseph et Mme Bile soutiennent qu’après des années d’incidents racistes dans la ville de l’acier, les initiatives antiracistes doivent être coordonnées par et pour les gens qui subissent le racisme et qui le combattent.

Plus de ressources

Il est aussi proposé dans le rapport que la municipalité poursuive son investissement dans le centre durant les 26 prochains mois.

Initialement, la Ville devait injecter 100 000 $ par année dans le centre durant trois ans.

M. Ameil et Mme Bile aimeraient voir davantage de ressources allouées au HARRC, afin de pouvoir embaucher plus d’un employé.

Le centre est un espace où les participants font part en toute sécurité des expériences de racisme qu’elles vivent, afin de mieux informer le conseil municipal sur les préoccupations de la collectivité, pour s'attaquer au racisme et aux questions liées au racisme au sein de la communauté.

La Ville réitère ses bonnes intentions

L’auteure du rapport et directrice des talents et de la diversité de Hamilton, Jodie Koch, concède que l’intérim assuré par la Ville n’est pas optimal .

Mme Koch soutient néanmoins que la ville a priorisé un tel scénario afin que le centre puisse rouvrir le plus rapidement possible.

Pour ce qui est des ressources allouées, elle indique que cette version du projet n’est pas finale, qu’un autre rapport sera remis au conseil municipal en juin 2020 afin de faire le point.