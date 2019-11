Valoris adopte un plan de redressement « rigoureux »

La régie intermunicipale du Centre de valorisation des matières résiduelles du Haut-Saint-François et de Sherbrooke situé à Bury mise notamment sur un budget conservateur.

Valoris devait donner un coup de barre. La vérificatrice générale de la ville de Sherbrooke, Andrée Cossette, évoquait, en juillet dernier, dans son rapport annuel, un « manque de rigueur » et de « transparence » ainsi qu’une « vision à court terme » de la part de la direction.

Faire le plan de redressement nous a permis de mettre en perspective nos faiblesses. On a aussi des opportunités et on doit les prendre ces opportunités-là. Steve Lussier, maire de Sherbrooke et président de Valoris.

Le budget de fonctionnement est fixé à 16 457 649 $, soit une hausse de 6,7% par rapport au budget de 2019. Une hausse qui est associée au paiement de la tarification révisée en avril 2019 qui s’appliquera sur 12 mois plutôt que 9 mois , peut-on lire dans un communiqué émis par Valoris.

Grâce à l’augmentation tarifaire en vigueur depuis le 1er avril de cette année, Valoris présentera un remboursement total du déficit d’opération accumulé de 1 561 949 $ , assure l’organisme.

De plus, l’investissement qui a été consenti pour la construction du centre de tri plombe le budget de Valoris et cela nécessitera une affection budgétaire de l’ordre de 6 M$ en 2020 , selon Valoris.

« C’est comme un avion qui s’écrase »

Robert Roy, préfet du Haut-Saint-François et vice-président de Valoris, a pour sa part tenté d’expliquer le déficit de Valoris lors d’un point de presse après l’adoption du plan de redressement.

C’est comme un avion qui s’écrase. C’est une multitude de petits facteurs qui font qu’on arrive vers une problématique, explique-t-il. Les gouvernements [d’avant] nous faisaient espérer, et on vivait en fonction de cet espoir-là, malheureusement. On avait mis beaucoup d’efforts (...) mais ça n’est jamais venu, malheureusement , regrette-t-il.

Vous savez, on ne se lève pas un matin et on se dit qu’on décide d’augmenter la tarification de 200 $, parce que ça a un impact sur ma famille, ça a un impact sur des personnes qui sont monoparentales. Et ça, je pense que c’est majeur , continue-t-il.

On a peut-être été trop audacieux, mais on se fie toujours aux instances gouvernementales et ce qu’elles nous disaient. Robert Roy, préfet du Haut-Saint-François et vice-président de Valoris

Une élue sceptique

Évelyne Beaudin, conseillère municipale à Sherbrooke, reste de son côté très sceptique par rapport à ce plan de redressement de Valoris.

Valoris n’a pas changé de paradigme. On est encore dans l’opacité. Pour nous, les élus, c’est très difficile d’obtenir de l’information détaillée et chiffrée. On nous avait promis un plan de redressement depuis d’été. Ils l’ont beaucoup retardé. On l’a finalement eu en novembre , regrette Mme Beaudin.

Il va falloir qu’ils changent leur façon de voir les choses, parce que l’opacité chez Valoris, c’est ce qui nous a menés à la catastrophe financière qu’on vit aujourd’hui , conclut-elle.

Le maire de Sherbrooke et président de Valoris pense que ce plan trace le chemin à suivre dans les prochains mois avec des actions concrètes qui guideront Valoris sur la voie d’une rentabilité pérenne.

Valoris pense que ce plan permettra d’opérer sans crainte de demander un autre effort financier aux partenaires .