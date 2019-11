Un patient est placé en état temporaire de mort apparente pour la 1ère fois

L'intervention, qui a récemment été rapportée par le magazine New Scientist, consiste à injecter de grandes quantités d'une solution saline glacée afin d'abaisser rapidement la température corporelle du patient à 10 ou 15 degrés Celsius, soit très en dessous de la température normale de 37,5 degrés.

Le but de la technique, explique-t-on sur le site Internet du gouvernement américain, qui recense les essais cliniques menés aux États-Unis, est d'induire un état de préservation hypothermique chez les victimes d'un traumatisme qui ont perdu suffisamment de sang pour que cela entraîne un arrêt cardiaque.

Après avoir tout d'abord tenté de réanimer le patient de manière conventionnelle, ajoute-t-on, un cathéter artériel est inséré dans l'aorte descendante thoracique pour injecter la solution saline glacée. Si possible, un cathéter veineux sera aussi installé.

Le Dr Samuel Tisherman, du Centre médical de l'Université du Maryland à Baltimore, a raconté à New Scientist avoir placé au moins un patient en état temporaire de mort apparente.

Le docteur Tisherman [...] a simplement combiné des procédures qu'on fait déjà, et il les a appliquées à une population de patients nouvelle et un peu surprenante, a commenté le Dr Francis Bernard, un interniste intensiviste de l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Mais c'est effectivement spectaculaire de pouvoir réanimer des gens qui ont été poignardés .

Lorsque le cœur cesse de battre, le sang arrête d'approvisionner les cellules et le cerveau en oxygène. Et sans oxygène, le cerveau n'en a que pour environ cinq minutes avant l'apparition de dommages irréversibles.

Comme les victimes de noyade

La technique du Dr Tisherman imite donc un peu le principe qui permet à des victimes de noyade de survivre après avoir été longtemps submergées dans un étang glacé : le refroidissement de l'organisme ralentit ou interrompt les réactions chimiques dans les cellules, qui ont à ce moment besoin de moins d'oxygène puisqu'elles sont en hibernation .

Mais la partie n'est pas gagnée pour autant.

À 10 degrés Celsius, le cœur ne bat plus, c'est certain. Donc, la pompe qu'est le cœur doit être remplacée par une machine extracorporelle. Le sang doit être pris et retourné dans le corps, a expliqué le Dr Bernard. Tout est là-dedans : réussira-t-il à repartir la circulation extracorporelle en temps opportun, c'est-à-dire dans un délai d'une heure, parce que sans ça il y a trop de dommages .

[Le Dr Tisherman] juge qu'après cinq minutes d'arrêt cardiaque, le patient est mort, poursuit le Dr Bernard. Mais en temps normal, on essaie des choses quand même et rien ne dit que certains des patients pour qui il a décidé de faire cette procédure-là n'auraient pas pu être réanimés de façon plus conventionnelle. Des fois c'est flyé ce qu'on réussit à faire sans cette technique-là , souligne-t-il.

L'issue demeure toutefois incertaine puisque les cellules du patient risquent d'être endommagées par le réchauffement. Il s'agit pour le moment d'un phénomène que les médecins comprennent mal, et ils ne savent donc pas exactement pendant combien de temps cet état temporaire de mort apparente peut être maintenu.

De plus, l'organisme a été privé d'oxygène pendant un moment, puisqu'il y a un délai inhérent entre l'arrêt cardiaque et le début de la circulation extracorporelle.

Le corps a subi [ce manque d'oxygène] et [...] ça engendre des dommages à tous les organes, dont le cerveau, a indiqué le Dr Bernard. Et quand on réchauffe, le corps se comporte comme tel. On va voir des séquelles neurologiques, on va voir des séquelles cardiaques, au niveau du foie, au niveau des reins et au niveau des vaisseaux sanguins. Souvent au réchauffement, on perd les patients parce qu'on n'est plus capables de les supporter, le corps flanche carrément .

[Le docteur Tisherman] est aux limites de ce qu'on fait , a-t-il aussi déclaré.

Les résultats de l'essai clinique pourraient être annoncés l'an prochain.