Récupération des Basques croit avoir convaincu sa MRC de poursuivre leur partenariat

Au sortir de la rencontre, Danny Lauzier, directeur général chez Récupération des Basques, était persuadé d'avoir fait pencher la balance en faveur de l'organisme.

Deux arguments principaux ont été étayés par Récupération des Basques pour convaincre les maires à la table.

Une mission sociale importante

Une vingtaine d'emplois sont menacés si la MRC des Basques décide de choisir de faire affaire ailleurs. L' OBNLorganisme à but non lucratif considère que sa mission de service de tri se double d'une plus sociale, mais tout aussi importante.

On n'a pas beaucoup d'endroits où les gens avec des limitations peuvent cadrer dans un travail. On est une des seules institutions où ces gens-là peuvent travailler, et où ils se sentent bien. Danny Lauzier, directeur général, Récupération des Basques

Selon le directeur, une douzaine de ses employés ont des limitations physiques ou psychologiques, par exemple l'autisme ou un trouble anxieux.

Il craint qu'en se retrouvant au privé, ces employés éprouvent beaucoup de difficultés d'adaptation à un milieu d'ordinaire plus compétitif.

Pour certains, juste un nouvel employé qui arrive, c'est un gros stress. Imaginez ne pas savoir au jour le jour, à un mois près de la fin du contrat, ne pas savoir ce qu'il va nous arriver. C'est certain que c'est stressant , renchérit le directeur.

En plus de l'ensemble de son conseil d'administration, la majorité des employés de l'organisme se sont présentés mercredi soir, afin de faire la démonstration de l'importance que représente cet emploi dans leur vie.

Un employé de Récupération des Basques à l'œuvre. (Archives) Photo : Radio-Canada / Laurence Gallant

Des champions de l'environnement

L'autre argument est celui de la qualité du service rendu par le centre de tri.

Contrairement aux centres demandant un prix à la tonne beaucoup plus bas, le tri à Récupération des Basques se fait à la main. Cela permet à la matière de ne pas être compactée.

Pour y arriver, 5 personnes effectuent du tri de la matière sur le convoyeur en même temps.

Pour le verre, par exemple, il est possible de l'envoyer à un centre de recyclage qui fabriquera de nouveaux objets. Cela n'est pas possible dans des processus mécanisés, qui doivent alors réemployer la matière différemment.

Récupération des Basques affirme que 100% des matières recyclables qu'elle traite seront réemployées ou recyclées. Un taux loin d'être atteint ailleurs.

S'il y a un bout de papier déchiqueté qui passe sur le convoyeur et qui s'en va dans le conteneur, on arrête le convoyeur pour le prendre et être certain qu'il ne va pas aux déchets. La raison de la différence, c'est vraiment au niveau de la qualité. Danny Lauzier, directeur général, Récupération des Basques

Cette différence se paye cependant à un prix fort : selon une analyse de la MRC, Récupération des Basques chargerait de 3 à 6 fois le prix offert par d'autres centres au Québec.

C'est ce qui avait convaincu les élus d'envisager de mettre un terme au contrat avec l' OBNLorganisme à but non lucratif , lui permettant une économie estimée à 250 000 $ par an.

Le préfet de la MRC des Basques, Bertin Denis. (archives) Photo : Radio-Canada / Jérôme Lévesque-Boucher

Danny Lauzier se dit par ailleurs prêt à rencontrer les maires afin de convenir d'une nouvelle formule qui abaisse le prix à la tonne. Il est question réduire le nombre de trieurs à 4 au lieu de 5, et d'effectuer une collecte aux trois semaines plutôt que chaque deux semaines.

Cela n'entraînerait pas de perte d'emploi, mais diminuerait la qualité du tri. Mais comme le souligne Danny Lauzier, mieux vaut cela que de mettre la clé sous la porte.