Le SPVM veut sensibiliser les piétons aux dangers des poids lourds

À l'approche de l'hiver, où les poids lourds se multiplient sur les routes, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et l'organisation Contrôle routier Québec ont tenu une opération de sensibilisation dans l’arrondissement de Notre-Dame-de-Grâce, afin de rappeler aux piétons les mesures de sécurité de base.

À ce jour, 20 piétons sont décédés en 2019 sur le territoire du SPVM, et les opérations de chargement de la neige vont augmenter le nombre de camions sur les routes.

L'opération de sensibilisation a été menée jeudi en réponse à la collision mortelle entre une voiture et un piéton de 93 ans survenue la nuit dernière dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal.

Marie-Josée Michaud, de Contrôle routier Québec, a expliqué les dangers que représentent les angles morts autour des poids lourds. Les piétons doivent s’assurer d’être visibles pour les conducteurs. En ce sens, Mme Michaud recommande aux piétons de faire un signe aux conducteurs.

C’est une façon d’être certain que le conducteur vous a vu avant de traverser, c’est comme une entente entre vous deux, comme quoi vous allez traverser et [le faire] en toute sécurité. Marie-Josée Michaud, Contrôle routier Québec

Mme Michaud a deux conseils pour les piétons : Traverser aux intersections et s’assurer d’avoir un contact visuel avec le conducteur, et vous devriez rester en vie , a-t-elle ironisé.

Les collisions entre des véhicules et des piétons sont en augmentation à Montréal ces dernières années. De 11 décès en 2015, le nombre est passé à 15 décès en 2016 et en 2017, puis à 18 décès en 2018. Cette année, on en compte déjà 20.

La commandante du Poste de quartier 11 du SPVM, Anouk St-Onge, abonde dans le sens de Mme Michaud. Cette année, trois piétons ont perdu la vie rien que dans l’arrondissement de Notre-Dame-de-Grâce et, pour Anouk St-Onge, c’est trois décès de trop .

Elle rappelle aux personnes âgées d’éviter de traverser entre deux intersections, entre deux véhicules . Elle poursuit en appelant les piétons à traverser aux intersections où il y a un feu de circulation, idéalement s’il y a un passage pour piétons . Pour la policière, le principal pour les piétons est d’être vus par les automobilistes. Elle suggère aussi, lorsqu’il fait plus sombre, de porter des vêtements ou des objets qui réfléchissent la lumière .

Les périodes de chargement de la neige vont débuter bientôt, et il y aura plus de camions sur la route. Mme St-Onge voudrait que ces conseils soient suivis, parce que le SPVM « aimerait éviter un autre décès de piéton ».

Avec les informations de Pascal Robidas