On s'en va en appel d'offres, et pour avoir un permis de démolition, il faut aller devant la commission de l'urbanisme , souligne le maire Labeaume.

Il espère que la Commission accordera une dérogation à la Ville et acceptera d’octroyer le permis de démolition sans qu’un projet de remplacement n’ait encore été clairement identifié.

Jeudi, le maire a simplement indiqué que le vide laissé par le Colisée ne serait pas comblé par un hôtel pour ne pas compétitionner les promoteurs qui ont déjà annoncé leur désir d’en construire un dans le quartier.

Mis à part le caractère unique du projet recherché, il n’a donné que très peu de détails sur sa vision pour le site voisin du Centre Vidéotron et du Grand marché.