Grève d'un jour des enseignants du secondaire de l'Ontario prévue mercredi

La FEESO a annoncé qu'aucun accord n'a été trouvé avec le gouvernement.

Nous nous sommes assis à la table des négociations cette semaine avec un peu d'espoir. Après deux jours, hier et aujourd’hui, je regrette que les parties demeurent très éloignées les unes des autres , a déclaré Harvey Bischof.

[La grève] est destinée à attirer l'attention sur les coupes destructives du gouvernement en matière d'éducation. Harvey Bischof, président de la FEESO

Le personnel retournera au travail le 5 décembre, a-t-il précisé.

Le syndicat représente environ 60 000 enseignants des écoles secondaires anglaises et des employés de soutien, dont certains sont dans les écoles francophones.

Des centaines d’écoles anglaises et françaises de l'Ontario sont touchées depuis mardi par une grève du zèle de travailleurs de l'éducation, alors que les enseignants accusent le gouvernement de Doug Ford de ne pas négocier de bonne foi.

Le ministre déplore la décision

Le ministre de l’Éducation, Stephen Lecce, a répété jeudi en réponse à la décision du syndicat que le gouvernement veut un accord qui permette de garder les enfants dans les salles de classe .

Le fait que les syndicats des enseignants quittent la table de négociation, tournent le dos aux enfants et vont jusqu'à compromettre leur éducation est profondément troublant pour les parents et le gouvernement. Stephen Lecce, ministre de l’Éducation de l'Ontario

Le ministre de l'Éducation de l'Ontario, Stephen Lecce, soutient que son ministère se montre raisonnable à la table des négociations. Photo : Chaîne de l'Assemblée législative de l'Ontario

Le ministre critique les syndicats d’intensifier la grève alors que le gouvernement est déjà revenu sur certaines mesures, citant notamment leur décision d'augmenter le nombre d'élèves par classe à 25 plutôt que 28, et le recul partiel sur les cours obligatoires en ligne au secondaire.

Harvey Bischof assure toutefois rester à la table des négociations. Nous n'avons jamais quitté la table des négociations et nous sommes prêts à y retourner dès qu'ils seront prêts à le faire , a-t-il indiqué.

Je comprends l’anxiété que ressentent les parents. Je suis moi-même un parent et je comprends complètement cela. C’est pourquoi nous essayons d’en avertir le plus possible Harvey Bischof, président de la FEESO

Le jour de grève pourrait être évité si nous parvenons à un accord avant. Je ne minimise pas les difficultés que nous créons certainement pour des parents , a déclaré M. Bischof.

La FEESO estime que les reculs avancés par le gouvernement ne sont pas suffisants notamment concernant la taille des classes et les cours obligatoires en ligne.

Le syndicat déplore les coupes dans l'éducation du gouvernement Ford qui ont été prises sans consultation. Ce sont les coupes les plus draconiennes que j'ai vues de mon temps , a déploré Harvey Bischof.

Le gouvernement a réduit unilatéralement le personnel de soutien, les services, [...] ils ont unilatéralement érodé la qualité de l'éducation avant même que nous soyons arrivés à la table des négociations. Lorsque le ministre dit être celui qui s'occupe des élèves, les preuves montrent tout à fait le contraire , a-t-il ajouté.

Des membres du FEESO ont manifesté cette semaine avec des pancartes en anglais expliquant qu’ils sont des travailleurs en éducation et qu’ils sont là pour les élèves. Photo : Radio-Canada / Frédéric Projean

L'augmentation des salaires, l'un des désaccords

Parmi les revendications du syndicat demeure la hausse des salaires alors que le coût de la vie augmente.

Je regarde mes membres qui gagnent 38 000 $ par an et j'essaie de comprendre pourquoi ce sont sur leur dos que le déficit [de la province] devrait être éliminé lorsque le sous-ministre gagne plus de 200 000 $ par an et a droit à une augmentation de 14 % , allègue le président du syndicat.

Le ministre affirme de son côté vouloir prioriser l'investissement en éducation.

Nous attachons de l'importance à nos éducateurs. Quand ils demandent 2 % d'augmentation, donc 1,5 milliard de dollars d’augmentation, nous avons le choix. Et pour un gouvernement, il s'agit de faire des choix et le choix que je fais est de donner une augmentation de 1 % tout en investissant plus d’argent dans les classes , a expliqué le ministre Lecce.

Harvey Bischof a par ailleurs critiqué le ministre d'avoir laissé entendre la semaine dernière d'avoir présenter au syndicat la même proposition d'entente conclue avec le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP).

M. Bischof affirme que cette proposition n'a été présentée que mercredi soir. Ils n’avaient pas présenté l’accord du SCFP, il était également clair que l’indemnisation n’était en aucun cas le seul obstacle à l’obtention d’un accord , a contesté Harvey Bischof qui assure que la qualité de l'éducation est au centre de leurs préoccupations.

Viamonde suspendra les cours

Le conseil scolaire Viamonde a annoncé dans un communiqué publié sur Twitter la suspension des cours si la menace de grève se concrétise : Nous serons dans l’obligation de suspendre l’offre de cours aux élèves le 4 décembre, compte tenu du fait que nous ne pourrons pas assurer la sécurité et le bien-être de tous les élèves dans les écoles pour cette journée , peut-on lire sur le communiqué.

Le conseil scolaire a expliqué que les membres du personnel représentés par ce syndicat comprennent notamment des secrétaires d’écoles, des aides-enseignants, des éducateurs à la petite enfance et ceux de l’enfance en difficulté ainsi que le personnel des bibliothèques, de l’animation culturelle et de l’informatique.