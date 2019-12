Accepter la maladie mentale, mais en refuser l'étiquette

Dans le confort de la maison, Laura et son chien Tao, complices, se préparent à l'une de leurs deux promenades quotidiennes à l'extérieur. En plus de toutes les activités sportives auxquelles Laura s'adonne, ses habitudes de vie sont bonnes et sa vie, active. Elle ne pensait jamais vivre un épisode psychotique.

Quelque temps avant son hospitalisation en 2017, la jeune femme ne mange et ne dort plus. Elle peine à se reposer. Je n’avais pas l'impression d'être malade, mentionne-t-elle. Au contraire, je me sentais au-dessus de mes forces. Justement, avec les propos des autres, de mes amis, de ma famille, je me suis dit : bon OK, je ne suis peut-être pas dans un état qui est normal.

Alors que la jeune femme apprend qu’elle vit une psychose, les médecins lui diagnostiquent aussi un trouble bipolaire. Elle apprend donc à vivre avec son état et rappelle que la maladie mentale, c’est comme n'importe quelle maladie physique, bien qu'elle demeure invisible.

Je vis avec ce trouble de santé-là, comme quelqu'un qui vivrait avec un diabète, par exemple Laura Bérubé

Laura se tourne à l’époque vers un organisme du Bas-Saint-Laurent, RAPla clinique de réadaptation adaptée pour vaincre la psychose , une clinique de réadaptation adaptée pour vaincre la psychose. RAP clinique de réadaptation adaptée pour vaincre la psychose accompagne les jeunes de 12-30 ans qui vivent un premier épisode psychotique.

La psychose n’est pas une maladie en soi, mais plutôt un ensemble de symptômes associés à des maladies mentales, comme la fièvre est le symptôme de la grippe et d’autres virus. Les symptômes varient selon les patients, explique Gabrielle Gauthier-Turgeon, ergothérapeute au RAP clinique de réadaptation adaptée pour vaincre la psychose . Les jeunes peuvent souffrir d’idées délirantes, d’hallucinations ou encore d’idées de référence, c’est-à-dire une impression que la radio parle de soi ou que tout le monde nous connaît. Un manque de motivation, d’intérêt ou d’émotion peut accompagner une psychose. Selon Gabrielle Gauthier-Turgeon, les spécialistes estiment que 80 % des cas de psychose sont attribués au bagage génétique. L’environnement dans lequel une personne vit peut avoir un impact sur la santé malade. Un traumatisme ou une période de stress peuvent également être la cause d’un épisode psychotique. La prise de drogue peut quant à elle précipiter l’apparition d’une psychose.

L’aide de spécialistes

La jeune femme de 26 ans n’est pas seule lors de son rétablissement. Une travailleuse sociale de la clinique de réadaptation adaptée pour vaincre la psychose l’aide à se remettre sur pied.

Gabrielle Gauthier-Turgeon (à gauche) est ergothérapeute à la clinique RAP. Janie Gauthier (à droite) est coordonnatrice de la clinique. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Le travail de l’ergothérapeute Gabrielle Gauthier-Turgeon est d’encadrer les jeunes et les accompagner dans leurs projets de vie à la suite d’un premier épisode de psychose. C'est pas parce que tu as une condition de santé que tu peux pas réaliser tes rêves, au contraire. On est là à la clinique RAP pour aider nos jeunes , affirme-t-elle.

Janie Gauthier, de son côté, la coordonnatrice de la clinique RAP clinique de réadaptation adaptée pour vaincre la psychose , s’occupe des parents des jeunes qui vivent un premier épisode psychotique. Elle accompagne les familles dans une intervention auprès des jeunes que l’on appelle « précoce » dans le but de minimiser l’impact qu’aura la psychose ou la maladie mentale dans la vie du patient.

Janie Gauthier s’assure que tant les membres de la famille que le jeune retrouvent un fonctionnement normal après la maladie : On va aller équiper les jeunes au niveau des habiletés sociales, des activités, le sport, l’alimentaire, le sommeil. C’est tout ce qui va protéger les jeunes de faire une rechute.

Un retour à la normale

Depuis son hospitalisation, Laura a complété un DECdiplôme d'études collégiales en gestion d’un établissement de la restauration et elle occupe maintenant un emploi à temps plein.

La Laura qu'il y avait avant l'hospitalisation et la Laura que je suis là, c'est la même personne. Laura Bérubé

Elle souhaite désormais briser les tabous entourant les enjeux de santé mentale.

De dire que finalement, la maladie mentale c'est pas si effrayant que ça. Pis, les préjugés qu'il y a autour de ça, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a dans les films. [...] La seule différence que je vois, c'est la prise de médication que je n'avais pas à prendre avant , confie-t-elle.

Aujourd'hui, Laura se porte bien. Elle a reçu des soins qui lui ont permis de reprendre le contrôle de sa vie, tout juste où elle l'avait laissée.